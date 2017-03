COMPLICADO ESCENARIO PARA EL 2018

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El escenario político estatal está nublado, se pronostica una fuerte tormenta en las urnas para el 2018, porque los partidos continúan perdidos en lo interno y en sus objetivos sociales por el cual fueron creados, han preferido la crítica política, sin esfuerzo, ni trabajo, sin inversión social que beneficie a la ciudadanía, a ninguno le interesa trascender en el Congreso del Estado ni atender los problemas de salud, educación o seguridad que son los más relevantes hoy en día, ninguno participa, solo cuestionan o critican y llaman a cuentas a los funcionarios sin repercusión alguna, sabemos que los legisladores locales y federales o alcaldes buscarán estar nuevamente en las boletas electorales, pero sin sacrificio alguno.

Los gobernantes se apartaron también de sus partidos, integrando en el equipo a gente sin identificación partidista ni compromiso político y social con el municipio o con el estado, hicieron unos chilaquiles o batido, y esto tendrá un costo que se reflejará en las urnas, Otro problema es que el PRI y el PAN que son gobierno, no han creado liderazgos y el proceso del 2018 ya inició en varios estados, por tal motivo vemos el destino incierto de Colima, de las alcaldías, las diputaciones federales y las senadurías, ninguna está segura, sabemos que tenemos 7 diputados federales representando a Colima, pero de poco nos ha servido, pues solo conocemos a uno o dos por su actividad política.

¿SIRVE DE ALGO LA COMUNICACIÓN SOCIAL?

Fernando Cruz García es el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, es un joven talentoso y que tiene experiencia en los medios informativos, hace un buen trabajo no únicamente periodístico, sino también social. Fue colaborador de Nacho en esta misma área, cuando el ahora gobernador ocupaba la alcaldía de la capital, su sensibilidad ha permitido tomar en cuenta a la crítica del quehacer gubernamental, pues antes la denuncia pública ciudadana era letra muerta, poco o nada se atendía.

Fernando trabaja como los bomberos, porque apaga muchos fuegos y diario, y lo hace con un pequeñito grupo de colaboradores profesionales que hacen también un buen ejercicio de gobierno al gestionar la problemática pública, aunque en ocasiones se les culpa hasta de los errores garrafales de los altos funcionarios que generan más problemas que soluciones y todavía se quejan que hay una mala percepción de algunas áreas estatales, cuestionan que es por una mala comunicación social, cuando es más bien por sus deficiencias como titulares que niegan información, se consideran intocables porque llegaron por recomendación, aunque también hay escenarios complejo al margen de la voluntad gubernamental como es el caso de seguridad, salud y educación, también hay críticas sin sustento por simple grillas partidistas o periodísticas, pero la labor principal de Fernando es informar el quehacer gubernamental estatal, además pocos saben que es el primero en llegar y el último en salir de Palacio de Gobierno, en síntesis sí es importante la labor de esta área gubernamental.

ACCIONES CONTRA ROBOS DE CONTENEDORES

Con el objetivo de evitar el robo de contenedores en el puerto se informó que se realizó una reunión en Manzanillo con agentes aduanales, empresarios y prestadores de servicio de los denominados patios para guardar las mercancías, el titular de la Sexta Región Naval Jorge Alberto Burguete Kaller dio una cátedra explicando el escenario de la problemática de la seguridad del puerto respecto al movimiento de mercancías.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Javier Castaño Suárez, dijo que los tres niveles de gobierno proponían una nueva estrategia, que en resumen es; incrementar las acciones operativas de las fuerzas de seguridad en Manzanillo, mejorar la capacidad tecnológica y que los empresarios se comprometieran a regular sus condiciones seguridad de los patios, propuesta que fue aceptada mediante un aplauso. Por otra parte, bien se sabe en el puerto que varios patios no están ni siquiera circulados, otros carecen de iluminación suficiente, sin cámaras de vigilancia ni guardias, y que inclusive algunos ni cumplen la norma reglamentaria para que se les otorguen sus permisos, lo que genera mayores riesgos. El Secretario de Seguridad anunció que designará a un delegado municipal de la SSP en Manzanillo, habrá más fortalecimiento del C4 en este municipio para las llamadas de emergencia al 911 y las anónimas al 089. Pero vale la pena advertir, se informó que de enero a marzo fueron 47 contenedores reportados como robados y se recuperaron 25, significa que solo desaparecieron 22, cantidad insignificante si sabemos que en el puerto se mueven cerca de 2 millones y medio de contenedores y lo que es peor, si se tiene conocimiento que varios prestadores no tienen ni cercos ni vigilancia adecuada, luego entonces el problema no es tan grave es solo un simple descuido, esta es la opinión al dar a conocer la problemática.

Comentarios

Comentarios