Colima en Cuartos de Final del Tour Mexicano de Voleibol de Playa

*También clasifican duplas de Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, DF y Jalisco. *Inician desde temprana hora los Cuartos de Final de la categoría libre en las canchas de arena de la Unidad Deportiva José Ma. Morelos. * La competencia de la categoría Juvenil Olímpica, clasificatoria Buenos Aires en el 2018, se desarrollará en la cancha de la Universidad de Colima.

Polo Arellano|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Las duplas de Colima en la rama femenil y varonil logró clasificarse en los Cuartos de Final de la 4ta Etapa del Tour Mexicano de Voleibol de Playa que se celebra en las canchas de arena de la Unidad Deportiva Morelos, recinto recientemente remodelado.

Esta segunda jornada dio inició con la inauguración por parte del director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla, el cual detalló que existe la posibilidad de que Colima sea sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2018.

Por último, el funcionario estatal realizó la bienvenida a todas las duplas participantes; así mismo agradeció a la Universidad de Colima ser anfitriona de este evento deportivo.

Acompañaron al titular del Incode, el subdirector de desarrollo del deporte, Chrystyan Martínez Pedraza y el representante de la Universidad de Colima, Fernando Sánchez, coordinador de extensión.

En lo referente a la actividad los grupos se conformaron 4 grupos de 3 duplas en la rama femenil, el Grupo A, Colima y Veracruz, Colima y Colima y Zacatecas; el Grupo B, Nuevo león y Oaxaca, Sinaloa y Colima; el Grupo C, Colima y Tamaulipas; IMSS y Colima, y el grupo D, Sinaloa y Nayarit; Jalisco y Sinaloa y Colima.

En la varonil los grupos se conformaron en el A, Nuevo León, Sinaloa y Colima; el B, Sinaloa y Veracruz; Colima y Sinaloa; en el Grupo C, Colima y Jalisco, Veracruz Guerrero, Sinaloa y en el Veracruz, Nayarit y Sinaloa y el grupo D, Veracruz, Nayarit y Sinaloa y Puerto Vallarta, Jalisco.

Avanzaron a Cuartos de Final en la rama varonil las duplas de Cárdenas (Col)- Espinoza (Sin) vs Ontiveros- Manjarez (Sin), Moralia- Verduzco (Sin) vs Sánchez (Nay)- Sandoval (Sin), Sosa-Quero (Pto Vallarta, Jal) vs Francisco- Fernando (Col) y Galindo (Col) -Corona (Jal) vs Uscanga (Sin)-Virgen (Ver).

Mientras que en la rama femenil las duplas de López-López (Oax) vs Rios (Tamps)-Virgen (Col), Cruz (Col)- Diaz (Ver) vs Burside (Sin)- Valencia (Nay), Orellana (Jal)- Quintero (Sin) vs Delgado-Torres (Colima) y Revuelta-Estrada (IMSS DF) VS Váldez-López (Sin).

Los encuentros iniciarán este domingo 26 de noviembre a partir de las 8 de la mañana con los partidos de Cuartos de Final en ambas ramas en las sedes de la Universidad de Colima y la Unidad Deportiva Morelos.

Asimismo se estará llevando la competencia de la categoría Juvenil Olímpica, clasificatoria Buenos Aires en el 2018, a la misma hora por la mañana, siendo los cuartos de final en las cancha de la Universidad de Colima.

RESULTADOS DE JUEGOS RAMA VARONIL

Cancha 1 de la Unidad Deportiva Morelos

B2 Cárdenas/Espinoza (Col-Sin) 21, 21 vs B3 Bernardo/Lorenzo (Sin) 18,19

A2 Moralia/ Verduzco (Sin) 21, 21 vs A3 Francisco/Fernando (Col) 18,17

B1 Uscanga/Virgen (Sin-Ver) 20,21,15 vs B3 Bernardo Lorenzo (Sin) 22,19,9

A1 Arvizu/Barrera (NL) 19, 21,11 vs A3 Francisco/Fernando (Col) 21, 18, 15

B1 Uscanga/Virgen (Sin-Ver) 11,17 vs B2 Cárdenas/Espinoza 21,21

A1 Arvizu/Barrera (NL) 18, 17 vs A2 Moralia/Verduzco 21, 21

Cancha 1 de la Universidad de Colima

D2 Sánchez/ Sandoval (Nay-Sin) 19, 19 vs D3 Sosa/Quero (Pto, Jal) 21, 21

C2 Morales/Hernández (Ver-Gro) 18, 12 vs C3 Ontiveros/Manjarrez (Sin) 21, 21

D1 Crisanto/ Vázquez (Ver) 16, 19 vs D3 Sánchez/ Sandoval (21-21)

C1 Galindo/Corona (Col-Jal) 11, 21,16 vs C3 Ontiveros/Majarrez (Sin) 21,14,14

D1 Crisanto/Vázquez (Ver) 23, 14, 11 vs D2 Sosa/Quero (Pto, Jal) 21, 21, 15

Cuartos de Final (8 duplas mejores)

1B Cardenas- Espinoza vs 2C Ontiveros-Manjarrez

1A Moralia- Verduzco vs 2D Sánchez- Sandoval

1D Sosa- Quero vs 2 A Francisco-Fernando

1C Galindo-Corona vs 2B Uscanga-Virgen

RESULTADOS JUEGOS RAMA FEMENIL

Cancha 2 de la Unidad Deportiva Morelos

B2 Váldez/López (Sin) 21, 21 vs B3 León/Galindo 18, 19

A2 Delgado/Torres (Col-Zac) 21, 21 vs A3 Gutiérrez/Padilla (Col-Zac) 14, 16

B1 López/López (Oax) 21, 21 vs B3 León/Galindo (Col) 17, 18

A1 Cruz/Díaz (Col-Ver) 21, 21 vs A3 Gutiérrez/Padilla (Col-Zac) 14, 18

B1 López/López (Oax) 18, 21, 15 vs B2 Váldez/López (Sin) 21, 17, 10

A1 Cruz-Díaz (Col-Ver) 21, 21vs A2 Delgado/Torres (Col) 12-15

Cancha 2 de la Universidad de Colima

D2 Orellana/Quintero (Jal-Sin) 21, 21 vs D3 Lizbeth/Lorena (Col) 10, 8

C2 Revuelta/Estrada (IMSS) 21-21 vs C3 Rojas/Arreguin (Col) 11, 16

D1 Burnside/Valencia (Sin-Nay) 21, 21 vs D3 Lizbeth/Lorena (Col) 9, 13

C1 Ríos/Virgen (Tamps-Col) 22, 21 vs C3 Rojas/Arreguin (Col) 20,7

D1 Burnside/Valencia (Sin-Nay) 16, 15 vs D2 Orellana/Quintero (Jal-Sin) 21, 21

C1 Ríos/Virgen (Tamps-Col) 21, 16, 12 vs C2 Revuelta/Estrada (IMSS) 18, 21, 15

Cuartos de Final Femenil

1B Lopez/López (Oax) vs 2C Rios/Virgen (Col-Tamps)

1A Cruz/Díaz (Col-Ver) vs 2 D Burside/Valencia (Sin-Nay)

1D Orellana/Quintero (Jal-Sin) vs 2A Delgado-Torres (Col)

1C Revuelta/Estrada (IMSS) vs 2B Váldez-López (Sin)

CN|had