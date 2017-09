Colima, de los Estados con mejores condiciones en sus planteles: Hernández Rosas

*foto de archivo

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas, expresó que Colima es uno de los Estados con mejores condiciones en sus escuelas, en lo que a infraestructura se refiere.

Dijo que estos son espacios seguros y, tras el sismo del pasado 19 de septiembre que afectó diversas entidades, se dan a la tarea de revisar prioritariamente los edificios con mayor antigüedad.

Estos trabajos los realizan de manera conjunta la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa (Incoifed), quienes determinan un Plan con Cédula especial para revisar todos los espacios educativos y escuelas.

“Supervisar sus condiciones, estructura, soporte vital, cimentación, para ajustar con directivos de las escuelas los espacios seguros para que tengan presente cuáles son y ante circunstancias no nos veamos afectados como otras entidades”.

Hernández Rosas expuso que en las escuelas que revisaron no hay problemas, y en los planteles con mayor antigüedad lo único que se encontró fueron fisuras en enjarres y plafones que se empezaron a corregir, lo cual no representa mayor peligro.

“Los protocolos están implementados ya que es zona sísmica, de huracanes, erupción volcánica, están afinados, hay cultura en docentes, estudiantes y padres de familia centrada en protección para garantizar la vida”.

Aseguró que en Colima hay 480 edificios, los cuales se revisarán.

SE ABSTIENE DE HABLAR SOBRE CONFLICTO CON EL SNTE

Sobre el conflicto y manifestación que realizan integrantes de la sección 6 y 39 del SNTE fuera del edificio de la SE, Hernández Rosas se abstuvo de dar opinión al respecto.

“Del tema del conflicto laboral me abstengo de hablar, no quiero hacer ningún comentario, desde el 13 de septiembre no he hecho comentario”.

Y es que dejó el conflicto en las manos de quienes designó el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.

“Me mantengo al margen del conflicto, tenemos oficinas alternas donde trabajamos y el proceso básico lo sacamos, entonces me mantengo al margen de comentarios. Los servicios educativos se prestan sin problemas en escuelas”.

