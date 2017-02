Cinco consejos del dalái lama para ser feliz

COLIMANOTICIAS

México.- El dalái lama tiene algunos consejos para quien ande en busca de la felicidad, sin importar cuáles sean sus circunstancias.

El premio nobel de la Paz y líder político y espiritual del pueblo tibetano en el exilio, habló de la administración entrante de Estados Unidos en entrevista con Sanjay Gupta, jefe de corresponsales médicos de CNN.

El “presidente es, desde luego, una persona muy importante, pero básicamente siempre le digo (a las personas) que el mundo pertenece a la humanidad”, dijo el dalái lama durante el simposio Emory-Tibet de Estudiosos y Científicos que se llevó a cabo en la Universidad Monástica de Drepung en India, en diciembre de 2016. “Cada país le pertenece al pueblo”, dijo.

En otras palabras, consuélense en el hecho de que el país no está en manos de una sola persona, aunque sea increíblemente poderosa.

ENCÁRGATE DE TI

El primer paso es trabajar en la compasión y empezar a desarrollarla por ti.

El dalái lama dijo que sentirse contento es en gran medida una cuestión “de tu propia actitud mental”.

Si sigues siendo una persona “honesta y sincera” respecto a lo que sientes, puedes encontrar la felicidad “sin importar cuál sea la situación del entorno”.

Su Santidad se refiere, en parte, al concepto budista de la autocompasión. Cree que todos seríamos personas más felices si aprendiéramos más sobre nosotros mismos y nos aceptáramos con todo y defectos.

Si sientes compasión por alguien, eso suele significar que reconoces y validas el dolor de esa persona.

Los psicólogos han demostrado que cuando lo haces, automáticamente desarrollas sentimientos de amabilidad y de interés por esa persona. Te preocupa su bienestar en general.

Entonces, la autocompasión es ser amable y no crítico con uno mismo, aunque cometas errores o estés sintiendo dolor emocional.

No lo confundas con sentir lástima por ti, que es cuando te estancas en el dolor. Por el contrario, “en casos de dolor o fracaso, es no ser duramente autocrítico; percibir las experiencias propias como parte de la experiencia humana y no creer que son motivo de aislamiento, y estar totalmente consciente de los pensamientos y sentimientos dolorosos en vez de identificarse con ellos en exceso”, escribió Kristin Neff en el artículo Self-Compassion and Pscyhological Well-Being (La autocompasión y el bienestar psicológico).

Neff es profesora asociada del departamento de Psicología de la Educación de la Universidad de Texas en Austin y es experta en autocompasión.

“La mayoría de las personas siente más compasión hacia los demás que hacia sí mismos”, dijo Neff. Si puedes desarrollar compasión por ti, es más fácil sentir compasión por los demás “y es mucho más sostenible”, dijo Neff.

Además, el dalái lama cree que si te criticas menos, “tu salud estará mucho mejor”. Muchos estudios respaldan esa afirmación.

TOMA TIEMPO PARA PENSAR

Es mucho más fácil sentir compasión si te tomas tiempo para reflexionar sobre lo que estás experimentando. El dalái lama, por ejemplo, se levanta a las 3 de la mañana todos los días para meditar durante cinco horas. Es probable que no tengas tanto tiempo, pero se ha demostrado que incluso 10 minutos de meditación pueden ayudar a tus procesos de pensamiento. Los estudios demuestran que la meditación básicamente puede cambiar las partes del cerebro que te ayudan a manejar mejor el estrés y a aumentar el sentimiento de empatía.

Las sesiones de meditación más largas, de a partir de 20 minutos, pueden mejorar tu estado de ánimo, tu atención y tu memoria.

Su Santidad explicó que cuando piensas más profundamente, te empiezas a dar cuenta de que “nada existe como parece”.

Toma tiempo para dar contexto a tus sentimientos, dijo, “así la base misma de estas emociones negativas se irá haciendo más y más fina”.

ADIÓS A LA IRA

Si te sientes molesto por los resultados de las elecciones o por cualquier otra circunstancia, no dejes que la ira domine tus pensamientos. La ira co nstante puede causar depresión, insomnio, sobrecalentamiento, problemas cardíacos, apoplejías y muerte prematura, según algunos estudios.

“La ira constante es muy mala para nuestra salud”, dijo Su Santidad. “Yo trato de tener la compasión” constantemente presente y de “rodearme de (otras) personas compasivas” que pueden reducir tu ira. Hazlo y tu salud estará “mucho mejor”.

Los estudios demuestran que gran parte de los pensamientos negativos se afianzan en la percepción, pero eso no significa necesariamente que seas un eterno optimista respecto a las experiencias negativas. “Si el vaso está medio lleno, no puedes fingir que está lleno”, dijo Neff. “Si puedes pensar en envolver tu sufrimiento y tu ira en una especie de compasión e interés, puede activarse el centro de las recompensas del cerebro”.

Neff explicó que como ha trabajado muchos años con maestros tibetanos, ha quedado impresionada de que parece que muchos de ellos están contentos a pesar de haber tenido que huir de su país y vivir como refugiados, como el dalái lama. “No niegan su sufrimiento, sino que se abren a él pero tratan de tomar esos sentimientos con amor y compasión”, dijo.

AYUDA A LOS DEMÁS

Su Santidad señaló que otra de las claves de la felicidad es “tratar de servir en algo a los demás”. Si puedes ayudar a los demás, “sin importar la situación del entorno, podrás conservar la confianza en ti mismo y tu felicidad”.

El servicio puede tomar la forma de un voluntariado en una cocina comunitaria o en la campaña de un candidato, pero también puede ser algo más simple, como saber escuchar cuando las personas se sienten perturbadas.

Los voluntarios se sienten más conectados socialmente, se sienten menos solos y sufren menos de depresión, según los estudios.

Hacer trabajo voluntario también tiene beneficios físicos: quienes hacen trabajo voluntario regularmente tienen menos probabilidades de sufrir de presión alta y viven más, según algunos estudios.

Otros estudios demuestran que los actos sencillos como saber escuchar también pueden reducir tu propio estrés y mejorar tu sensación de bienestar.

ACTÚA COMO NIÑO

Finalmente, sé juguetón e inocente. El dalái lama dice que los niños son “muy honestos” y suelen aceptar a la gente sin juzgar.

“No les importa su religión, su nacionalidad, no les importan sus antecedentes familiares”, dijo. “La naturaleza humana básica es compasiva”.

El dalái lama dijo que aunque la competencia y el materialismo pueden provocar que esos sentimientos se aletarguen, ser juguetón puede servir para recuperarlos.

Su Santidad se ríe constantemente y juega aunque esté hablando de temas serios.

Los estudios respaldan su consejo y demuestran que los adultos juguetones tienen relaciones más positivas y una mayor satisfacción con la vida. También tienden a ser más sanos y a sentir menos ansiedad.

Tomar en cuenta estos consejos podría hacer la diferencia en cómo vivirás los próximos años.

“Siempre creo que hay auténtica esperanza de que podemos hacer algo. Así que sin importar la dificultad de las circunstancias, realmente vale la pena”, dijo el dalái lama.

“Haz el esfuerzo y una vez que te hayas comprometido, obtendrás resultados, aunque sean pequeños”, dijo el dalái lama. “Obtienes una satisfacción tremenda y luego te sientes feliz”.

