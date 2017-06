Cierra Manzanillo Puerto a la navegación por “Dora”

*Podría convertirse en Huracán categoría I este lunes y aproximarse a territorio colimense; sesiona el Comité de Protección Civil para analizar medidas de prevención

Manzanillo, Col.- Como medida de prevención ante los efectos que podrían registrarse por el ciclón tropical “Dora”, la Capitanía del Puerto de Manzanillo cerró la navegación a embarcaciones menores, informó el gobierno de Colima.

Sobre el particular, la Secretaría de Marina informó que debido a su desplazamiento sobre las costas de Colima, provocará deterioro en las condiciones meteorológicas este lunes donde se esperan turbonadas, vientos fuertes, tormentas eléctricas, lluvias intensas, visibilidad reducida y oleaje elevado.

La dependencia federal estima que este lunes podría aproximarse al Puerto de Manzanillo como huracán categoría I, lo que representará un riesgo para la navegación por lo que como medida precautoria a la seguridad marítima y la vida humana, fue cerrada también la Laguna de Cuyutlán.

Ante esta situación, también las navegación está prohibida para prestadores de servicios turísticos, pesca deportiva, ribereña y particulares.

El Sistema Estatal de Protección Civil integrado por la Conagua, Semar, Sedena y Secretaría General de Gobierno, sesionó con el fin de analizar los efectos y acciones de prevención ante el paso del ciclón tropical Dora.

No obstante, se ha solicitado a la población mantenerse atenta a la información que proporcionen las autoridades estatales y no hacer caso a rumores, sin embargo hasta el momento no se declara la suspensión de clases en territorio colimense.

