Científico de la UdeC trabaja en antídoto para frenar hígado graso no alcohólico

Colima, Col.- Con el fin de dar apoyar a las personas que padecen de hígado graso no alcohólico, la Universidad de Colima, el Instituto Español de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas así como a la Universidad Autónoma de Madrid, trabajan de manera conjunta para mejorar el fármaco G49, que sería capaz de prevenir y revertir los efectos de esta enfermedad, que afecta a un 30 % de la población mundial.

En un artículo recientemente publicado por “Hepatalogy”, una de las revistas más importantes de hepatología a nivel mundial: “A Novel Glucagon-Like Peptide 1/Glucagon Receptor Dual Agonist Improves Steatohepatitis and Liver Regeneration in Mice”, se especifica cómo este grupo de investigadores realizó una serie de pruebas en ratones, a los que previamente se les suministró una dieta especial que desencadenó la enfermedad en sus organismos, dijo el doctor Luis Alberto Castro Sánchez, profesor de cátedras CONACYT y representante de la Universidad de Colima en el proyecto.

La esteatohepatitis no alcohólica, como también es conocido este padecimiento, se presenta a raíz de la inflamación del hígado debido a que los hepatocitos, principal célula localizada en este órgano, aumentan de tamaño por el excesivo nivel de grasa acumulada en ellos, lo que ocasiona fibrosis, cirrosis y en muchos casos cáncer hepático, detalló Castro Sánchez.

Para neutralizar esta situación, dijo este científico, generan análogos sintetizados en laboratorio, los cuales se asemejan a la hormona oxintomodulina, que es producida por las células L del intestino del ser humano. “El análogo G49 fue modificado para que su tiempo de vida media en sangre fuera de 48 horas y los resultados muestran que tiene la función de contrarrestar esta afección del hígado en pruebas preclínicas”.

Detalló que cuando un ratón con esta enfermedad es intervenido quirúrgicamente para extraerle el 70 % del hígado, método que en otros casos, sin la ayuda del fármaco ocasionaría la muerte de la mayoría de los animales, es cuando se tratan con G49 y logran incrementar su supervivencia.

Mencionó que para los investigadores eso significaría que, al utilizar esta molécula en seres humanos, aquellas personas con esta enfermedad que no pueden acceder a un trasplante de hígado podrían someterse a esta cirugía parcial y regenerar más fácilmente dicho órgano.

La Universidad de Colima, como único grupo extranjero, es de gran importancia en esta investigación ya que a través del doctor Castro Sánchez busca definir los mecanismos moleculares por los cuales el fármaco ayudaría a prevenir y revertir esta enfermedad, al menos en roedores y en una primera etapa.

A partir del trabajo realizado, la empresa británica MedInmune, como dueña de la patente, dará inicio a las pruebas clínicas que permitan reconocer la funcionalidad y efectividad del fármaco como hepatoprotector y su uso de manera especial en el tratamiento para combatir la esteatohepatitis no alcohólica en los seres humanos, indicó el catedrático.

Castro Sánchez añadió que por la calidad de la investigación y los resultados que se han logrado obtener hasta el momento, lo más probable es que sí sea posible trasladar este tratamiento a personas con dicha afección; sin embargo, deben esperar a investigaciones y experimentos posteriores.

De conseguir un resultado positivo, subrayó, se plantea que el medicamento esté listo para su comercialización en cinco o diez años, aproximadamente.

