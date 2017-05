Ciclones Colima busca el liderato

*El equipo colimense se enfrentará a líder Tigres UANL en la jornada 3 de la Liga Mexicana de Futbol de Amputados.

Colima.- Ciclones de Colima tendrá su siguiente compromiso ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actual líder del Grupo Uno. El duelo corresponde a la fecha 3 del Torneo 2017 de la Liga Mexicana de Futbol de Amputados, de la categoría Premier.

El encuentro será este domingo 14 de mayo a las 11:00 de la mañana en el Estadio Polideportivo Tigres en Escobedo, Nuevo León.

Toda la jornada se desarrollará el domingo, en donde se estarán enfrentando: Guerreros Aztecas vs. Lobos Jalisco; Coyotes de Querétaro vs. Dragones del estado de México; San Miguel vs. Corsarios; Zorros vs. Aztecas y Guerreros Laguna DIF vs. Amputados Panteras.

A este encuentro los colimenses llegan con dos triunfos y un punto extra, por lo que buscarán el liderato ante los Tigres, quienes solo están delante de los colimenses con un solo punto, Tigres ocupa la primera posición con 8 unidades, en tanto que Colima tiene 7.

Por su parte, el delantero Edgar Barajas aparece en la segunda posición de la tabla general de goleo con 4 anotaciones. El primer sitio lo ocupa Gregorio Vega del equipo Dragones del Estado de México con 6 goles.

