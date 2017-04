Cero tolerancia en Colima para quienes agredan a las mujeres: Gobernador

*A través de un mensaje, el gobernador sostiene que se aplicarán con vigor las disposiciones legales que las protegen.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con un mensaje claro y contundente, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez puntualizó que en Colima se tendrá cero tolerancia contra quienes dañen a las mujeres y se aplicarán con vigor las disposiciones legales que las protegen.

“No tendremos tolerancia alguna frente a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Por eso, en Colima cero tolerancia frente a la violencia sexual. Cero tolerancia frente a las desapariciones, pues no permitiremos más muertes violentas de mujeres colimenses”, sostuvo en un video mensaje dirigido a los integrantes del Gobierno del Estado y a la población en general.

En el mismo, ratificó que la violencia contra las mujeres es intolerable y ninguna sociedad puede permitirla.

Reconoció que en Colima se presentan hechos de violencia en contra de las mujeres, cuya realidad no se puede negar, por lo que su gobierno –dijo- no se resignará, sino que por el contrario, la acepta para comenzar a transformarla, no para permanecer indiferentes.

El Titular del Ejecutivo recordó que esta violencia no comenzó en los últimos meses sino que es una realidad persistente desde hace años que fue desatendida, por lo que refirió que es momento de enfrentarla.

“Mi gobierno asume esa responsabilidad, pues no se trata de buscar pretextos, sino de generar soluciones, la condición de las mujeres colimenses debe mejorar ya”, indicó.

Para concluir, Peralta Sánchez dijo que al respecto el Gobierno del Estado concentrará esfuerzos para aplicar estrictamente todos los ordenamientos que previenen, atienden, sancionan y buscan erradicar la violencia contra las mujeres.

Comentarios

Comentarios