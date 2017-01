Ceniza volcánica provoca problemas en cultivo de zarzamora

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, dio a conocer que hay problema en el cultivo de zarzamora ante la ceniza arrojada por la actividad volcánica.

“Afortunadamente la cosecha todavía no está en su auge de producción, apenas es muy poco lo que está saliendo, pero hay problema por la ceniza que le cae a la fruta, no la pueden lavar porque se deshidrata, y tendrán que hacer un proceso de lavarla y pensar en industrializar el producto, hacer alguna mermelada o algo, aprovechando que no es tanta la producción en este momento”.

Dijo que para este año con el tema de seguros se busca un incentivo adicional con la participación de productores para que la póliza pudiera ser un poco más amplia en estos cultivos, en los que realmente se les invierte más de lo normal que a cualquier otro cultivo tradicional.

“Son de más riesgo, pero lo que estamos tratando es que haga una aportación adicional en el caso de la zarzamora, posiblemente del arándano en la parte pegada al volcán como un incentivo para prever los daños que puedan tener”.

