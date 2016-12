Casi 3 mil policías han sido asesinados en el año, asegura Preciado

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El senador panista Jorge Luis Preciado dio a conocer que casi 3 mil policías y militares han sido asesinados por la delincuencia organizada en el año por lo que urgió a legislar para que puedan portar armas fuera de su servicio.

En entrevista, señaló que la gran mayoría de esas muertes han sucedido cuando los agentes ya no están en servicio y andan desarmados. “Yo le veo un futuro importante (a su iniciativa de portación de armas), que es lo que ya tienen arma como los policías y militares puedan portar su arma de manera permanente, es decir, que se las puedan llevar a su casa porque nos ha pasado en los casi 3 mil muertos en temas policiales, muchos de ellos son asesinados cuando salen de servicio porque los obligan a dejar el arma en donde trabajan y salen desarmados, cómo les podemos pedir a los policías que combatan la delincuencia si no tienen armas”, dijo.

Aclaró que no es incompatible con la recién aprobada reforma para la portación de armas de alto poder. “El gobierno federal tiene razón en el tema de prohibir armas, hay 14 millones de armas y no se pueden meter a millones de personas (a la cárcel), pero hay personas que tienen armas de grueso calibre como las AK-47 y no las podían meter a la cárcel porque alcanzaban fianza, como en el caso del (ataque) al exgobernador Fernando Moreno, que los agresores los habían detenido con armas pero salieron bajo fianza y luego vinieron a hacer su fechoría, entonces lo que está tratando de hacer el gobierno es a quien detenga con armas de alto poder, se le pueda encerrar y no alcance fianza”.

Comentarios

Comentarios