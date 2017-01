Carta de Agradecimiento al IMSS

Por: Mario Acevedo Manzano

El IMSS nacional es la principal Institución nacional de salud de los mexicanos, sus números son impresionantes, veamos a continuación las siguientes cifras: con una cobertura nacional de 74 millones de derechohabiente y más de 18 millones de asegurados y una plantilla laboral de más de 430 mil trabajadores y un ejercicio de ingreso-gasto de 261mil millones de pesos en el presente año, 3.2 millones de jubilados que reciben cada mes su pensión, de esta magnitud son las cifras y resultados con las aportaciones de las cuotas de trabajadores, patrones y gobierno para mantener esa gran institución nacional de seguridad social.

El IMSS inicia operaciones desde 1946 a propuesta de una iniciativa de los trabajadores organizados en la grandes centrales obreras, el gobierno promulga la Ley orgánica del IMSS y se da inicio a una de las mayores contribuciones a la seguridad social al garantizar salud, pensiones y más servicios para más de dos tercios de la población nacional que, junto con los derechohabientes del ISSSTE y Seguro Popular se alcanza una cobertura nacional cerca del 97% de la población total.

En el último informe de Mikel Arreola su Director General, el IMSS ha implementado una serie de nuevas medidas para lograr el mejoramiento de los servicios como son las cirugías de fin de semana reduciendo en un 85% los tiempos de espera en cada cirugía programada y en la unifila de 133 minutos de espera para un consulta se ha reducido a 75 minutos, en inversión de infraestructura se incrementa la oferta de camas en un 6.5%, las unidades de medicina familiar aumentaran en 40 en todo el país, tocándole a Colima una Clínica más y, en abastecimiento de medicamentos se alcanzó el año pasado hasta un 99.2 % de todas las recetas, Prevension, capacitación a la plantilla laboral y viabilidad financiera hasta 2019 son algunos de los logros alcanzados por la actual administración nacional del IMSS.

El IMSS estatal también tiene buenos números, empezando por la inversión en infraestructura con el Nuevo Hospital General de Zona en Villa de Álvarez en donde se invirtieron más de 1400 millones de pesos para sustituir al HGZ de la Av. De los Maestros y en proceso el traslado de todos los servicios médicos a concluir en los próximos dos meses, en el nuevo hospital de la Villa de Álvarez se aumentara la oferta de salud para buscar el equilibrio de la oferta demanda con mayor número de camas al pasar de 70 a 140 y de 3 a 8 quirófanos, en el año pasado se dieron más de 120 mil consultadas en todo el estado, 6202 detecciones de cáncer de mama y se tiene una satisfacción de los usuarios de más del 83% en todos los servicios de salud según encuestas realizadas por consultores externos al IMSS y supervisados por Transparencia mexicana ONG que mantiene el ejercicio de la vigilancia de la calidad de los servicios gubernamentales.

Por una enfermedad gástrica que requería intervención quirúrgica, previos estudios preoperatorios, fui hospitalizado en el HGZ No. 1 de Av. De los Maestros y durante cinco noches fui atendido por médicos y enfermeras con una atención y resultados excelentes, mi experiencia como usuario de los servicios de salud del IMSS es de entera satisfacción y no me queda más que agradecer al cirujano Dr. Javier Moreno a sus médicos auxiliares, enfermeras y personal de apoyo todos los servicios recibidos y, en agradecimiento especial, al C. Delegado del IMSS Lic. Sergio Pérez Aguilera y a la Lic. Laura Castellot por la fineza de sus atenciones al estar pendientes de los resultados en el tratamiento de mi enfermedad.

Las Instituciones nacionales como el IMSS son patrimonio social de los mexicanos y debemos defenderlas y contribuir a lograr la mayor eficiencia posible en sus operaciones.

Notas Cortas

Después de un obligado receso por la cura de una enfermedad gástrica, de nuevo inicio mis entregas semanales con mi agradecimiento al Sr. Carlos Valdez Ramírez Director General de El Noticiero, estimado amigo mío quien estuvo al pendiente de los resultados por la intervención quirúrgica, gracias Carlos por tu gran calidad humana que disfrutamos tus amigos.

¿Cambiará en este 2017 la historia política de Colima en caso de ser encarcelado por sus delitos un Ex Gobernador de Colima? o ¿continuará la impunidad para ex gobernador y su pandilla de rastreros?

Comentarios

Comentarios