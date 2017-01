Carta a Enrique Michel Ruiz 2ª y última parte

Por: Mario Acevedo Manzano

Te decía en la primera parte de esta carta, la importancia de mantener abiertas las puertas de tu despacho a la militancia y no ponerte en manos de los “liderazgos” ellos buscan es más y más puestos para continuar usufructuando los beneficios del PAN, por cierto, tú y Martha Sosa son ejemplos de que no es eterna la confianza del voto panista en las mismas figuras políticas, tu perdiste la segunda elección en el municipio de Colima y Martha perdió la elección de diputada federal en el segundo distrito electoral federal y ya Víctor Torres había perdido la elección a diputado local después de haber sido Senador y diputado federal, si bien Martha gano su última elección como diputada local fue por la cresta provocada por Gaby Benavides al obtener más de 15 mil votos de diferencia sobre su opositor, o sea, los votantes panistas ya están hartos de los mismos candidatos como Marta que ya tiene 25 años brincando de un cargo a otro. En este punto estimado Enrique te pido tu reflexión y seas promotor de una nueva generación de panistas en Colima capaces de hacer al PAN la más formidable fuerza política que responda a la demanda social y no a los intereses políticos de una Partidocracia local que taponea la formación de una nueva generación de políticos panistas que representen la voluntad del pueblo de Colima.

Se escucha por ahí que vas a cortar cabezas, no lo hagas, cuando cortas una cabeza, te puede salpicar la sangre y tus manos no deben estar manchadas de sangre, más bien, busca la unidad del panismo estatal y si tienes ofensas que perdonar, perdónalas, es preferible que sea tolerante a ser vengativo.

Me consta tu honradez en el ejercicio de la vida pública, espero continúes siendo un político honesto y trasparente para que honres la figura de tu señor padres Don Jesús Michel quien mucho ayudo al PÄN cuando en realidad lo necesitaba y los panistas de aquel tiempo entregaron toda su voluntad y trabajo sin esperar ninguna recompensa, creo Enrique que esa debe ser tu misión, lograr que las nuevas generaciones de panistas mantengan la mística de Don Manuel Gómez Morín cuando dijo: servir al Partido, no servirse del Partido, todo parece indicar se perdió esa mística y los panistas de hoy buscan seguir obteniendo beneficios del PAN ahí está el ejemplo de Fernando Antero que lleva tres plurinominales y va Senaduría de primera minoría, emulando a JL Preciado con tres plurinominales y la senaduría de primera minoría, ¡ya chole con los mismos!, los mismos candidatos cansan a los votantes.

La mayor fortaleza del PAN siempre fue su democracia interna, a la fecha, es el único partido nacional que ejerce la democracia para elegir a su dirigentes los tres nieles de dirigencia en los CDM, CDE, CEN son electos con voto directo de la militancia, los adversarios políticos del PAN se frotan las manos y anuncian la división interna de este Partido, se equivocan, si bien existen diferencia naturales en una elección interna, estas diferencias se procesan al interior de la militancia, pero el PAN no es la militancia, el PAN es, la militancia formada por un aproximado a los cinco mil panistas inscritos en el Registra Nacional de Miembros en el Estado, más todos los votantes de la última elección que superó la cifra de más de cien mil votantes, cuando seas dirigente estatal del PAN piensa en la demanda de los 100 mil ciudadanos colimense que votaron por los candidatos panistas con la esperanza de obtener un mejor gobierno.

La clase política nacional y estatal tiene secuestrada a la Democracia y hacen de ella, un manera de lograr beneficios grupales y personales, al igual que en la Economía, un Monopolio obstruye el desarrollo de las fuerzas productivas, igual pasa en la Política, los grupos de interés político apropiados de los Partidos semejantes a un Monopolio, obstruyen el desarrollo de las fuerzas políticas emergentes y con ello, el desarrollo social de todos los mexicanos.

Cuando seas confirmado por los Tribunales como dirigente estatal preocúpate por dejar un buen ejemplo del quehacer político y mantén en alto tu nombre para que, las nuevas generaciones de panistas se inspiren en tu recuerdo y cumplas felizmente tu misión como dirigente estatal.

Te saludo con estimación y afecto.

Notas cortas

Los nuevos ingresos del gobierno federal por el gasolinazo en una aproximado a los 250 mil millones de pesos se utilizaran discrecionalmente por Peña Nieto, ¿en dónde están los controles del gasto por parte de los diputados federales? El Ejecutivo federal se burla del Poder legislativo haciendo lo que se le antoja, por eso los tiene comprados con los 20 millones que les entrega cada año a cada diputado dizque para hacer obras ¿Cuáles obras, los siete de Colima no informan que obras realizaron, que poca o nula trasparencia en el uso de los recursos fiscales.

