Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección del 88: Bartlett

México.- Carlos Salinas de Gortari no ganó las elecciones presidenciales de 1988, asegura el exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett, quien estuvo al frente de la Comisión Federal Electoral ese año, publica el diario Reforma, en su edición de este sábado 8 de julio.

Bartlett —actual senador de la República cercano a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— asegura que en las elecciones presidenciales de 1988 no se cometió un fraude cibernético sino que hubo manipulación de cifras.

En entrevista con Reforma, el senador señaló que el acuerdo de Carlos Salinas de Gortari con el Partido Acción Nacional (PAN) permitió la destrucción de las boletas, además de que acusó la complicidad de dirigentes del Frente Democrático Nacional, que había postulado a Cuauhtémoc Cárdenas con el candidato priista que a la postre fue el presidente.

De acuerdo con Bartlett, la mejor prueba de que Carlos Salinas de Gortari no ganó las elecciones de 1988 fue la forma en que “se entregó al PAN” para que la Cámara de Diputados, erigida como Colegio Electoral, reconociera el triunfo del candidato presidencial priista.

“¿Quién ganó? Si se quemaron los paquetes, si se entregó Salinas al PAN —estaba muy preocupado, obviamente—, y si no revisaron los paquetes y no salió nada con este acuerdo y esa complicidad del PAN a la hora de hacer el dictamen: ‘Vámonos, tapen todo’. ¿Qué es eso? Es Salinas. No ganó la elección, la perdió”, afirmó Manuel Bartlett.

Durante la entrevista, el ahora senador explica cómo se organizó la elección presidencial y, 29 años después, recuerda cómo fue “que se cayó el sistema” y el problema que se creó cuando el entonces dirigente del PRI, Jorge de la Vega, salió a declarar a Carlos Salinas de Gortari como el ganador de la contienda electoral sin tener cifras.

Fuente: Animal Político

