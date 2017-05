Cárcel al funcionario que intervenga en elecciones, pide Martha Zepeda

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los funcionarios públicos que intervengan para favorecer a algún candidato o perjudicar a otro podrían ir a la cárcel si se aprueba una propuesta realizada por la delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro.

Además, si son hallados culpables deberán pagar los gastos de los nuevos comicios.

Al exponer esta mañana en el Congreso del Estado sus propuestas para una reforma político electoral, la dirigente perredista planteó la modificación del artículo 86 bis de la Constitución Política de la entidad.

“Los funcionarios públicos que cometan violaciones graves, dolosas y determinantes que tengan como consecuencia la nulidad de una elección estarán obligados al pago de daño y perjuicios ocasionados al erario con motivo de la nueva convocatoria de elección”, señala la propuesta.

De igual manera, el partido político será responsable solidario de reparar el daño.

Con esta iniciativa, ejemplificó, en la elección extraordinaria pasada el PRI y el exsecretario de Desarrollo Social Rigoberto Salazar Velasco hubieran asumido los más de 20 millones que costaron los comicios.

Martha Zepeda también propuso la creación de un tipo penal específico para “sancionar con prisión al funcionario que de forma probada mediante resolución de la autoridad electoral haya dado motivo a la nulidad de la elección”.

La propuesta también contempla que, además del Ejecutivo y Legislativo, los colimenses -a través de la acción popular- activen los citados procedimientos para evitar la impunidad y el detrimento al erario.

“Tenemos el ejemplo del ex secretario de Desarrollo Social quien fue el motivo de la nulidad de la elección de gobernador en el año 2015. Fue responsable pero no hubo justicia para el pueblo de Colima porque su conducta no se ajustaba a un tipo penal. Con esta propuesta, ya no habrá impunidad ni detrimento al erario”, explicó.

Zepeda también propuso simplificar los requisitos para las candidaturas independientes y permitir la participación de más de un independiente para el mismo cargo de elección popular.

La iniciativa contempla disminuir 3 a 1 por ciento del padrón electoral la cantidad de ciudadanos que deben manifestar su respaldo a un candidato independiente. También elimina el requisito de la comparecencia física de los firmantes ante los consejos locales y distritales.

Asimismo, elimina la fe notarial y el requisito de entregar copia de credencial de elector de los firmantes. También establece un modelo único de asociación civil para manejar los recursos públicos de los independientes.

La líder perredista también respaldó propuestas como la revocación de mandato, la disminución de los diputados que integran el Congreso y que la violencia política contra las mujeres sean motivo de nulidad de una elección.

Comentarios

Comentarios