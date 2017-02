Capacidad para atender judicializaciones o puestas a disposición de detenidos por Policía Militar: STJE

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima.- En el estado de Colima, particularmente en Tecomán, inició operaciones la Policía Militar como parte de apoyo para combatir la inseguridad, en el que se prevé el posible incremento de detenciones.

Ante lo cual el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Bernardo Salazar Santana dijo que hay la capacidad del Poder Judicial para atender todas las judicializaciones o puestas a disposición de las personas que detengan con motivo de algún delito.

Abundó que el Sistema de Justicia Penal señala que son objeto de prisión preventiva oficiosa los delitos de alto impacto, como homicidios, secuestro, delincuencia organizada, violación o delitos que atente contra el libre desarrollo de la personalidad o delitos cometidos por medios violentos o usando armas.

“Fuera de ahí se tiene que justificar la prisión preventiva, esto es que el sujeto esté detenido en tanto se lleve a cabo el proceso”.

Refirió que está justificada la legal detención por dichos delitos, y enfrentarán el proceso estando en prisión; y en la otra situación que obligan al juez de control cuando le ponen una persona a su disposición porque se judicializa un asunto tiene que revisar si esa detención fue legal o ilegal.

“El juez de control lo primero que hace es revisar si la detención se ajusta a los parámetros que marca la Constitución y si no se ajusta muchas veces el juez dice que no la puede calificar de legal la detención, porque no hubo flagrancia, porque no se puso a disposición de manera inmediata o con la prontitud requerida a la persona ante el ministerio público para que iniciara la investigación o porque se vulneraron los derechos humanos porque fue coaccionado o torturado o hay indicios de que fue violentado en su persona”.

Abundó que dichas cuestiones técnicas se determina por la que una detención no se califican de legal o bien si fue detenido en flagrancia y si es un delitos que no amerita prisión preventiva oficiosa y no se justifica el que el sujeto no deba estar en libertad.

Comentarios

Comentarios