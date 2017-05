‘Canelo’ y Chávez Jr prometen una pelea memorable

*En la última conferencia de prensa previa al pleito del 6 de mayo, los peleadores manifestaron su deseo de dar un gran combate.

Las Vegas.- Pasaron más de dos meses para que Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr, este día volvieran a verse para realizar la última rueda de prensa con miras a la pelea del 6 de mayo.

En el Teatro KA del MGM Grand Hotel ambos pugilistas volvieron a encontrarse, donde se declararon listos para ofrecer una batalla que será histórica, ante más de 20 mil espectadores en la T-Mobile Arena.

Acompañado de su equipo de trabajo, integrado por los entrenadores José “Chepo” y Eddy Reynoso, el “Canelo” aseguró que “haré lo que sea para que la pelea quede en la historia del boxeo mexicano, estamos listos”.

Gracias a todos por estar aquí, por el apoyo que le han brindado a esta pelea, lo que se hizo se hizo estamos listos para el sábado, espero que la disfruten”, comentó el tapatío.

Se dijo orgulloso de que la pelea acapare el interés mundial y que sea entre mexicanos, “es un orgullo para mí, él va a tener sus fans, yo los míos, al final es una pelea para seguir haciendo historia, es muy importante para el boxeo mexicano, en general, espero la disfruten”.

Por su parte, Chávez Jr se declaró contento y listo para el combate e indicó que en el pasado están los dimes y diretes que protagonizó con Saúl y que está decidido a salir con el brazo en alto.

Me siento listo y contento de que la pelea ya esté a pocos días, vengo a ganar, no solo a pelear, creo que no hay mucho qué decir, lo que se tuvo que decir se dijo en el pasado y ahora estamos listos para dar una gran pelea y ganar”.

El Junior, quien estuvo acompañado de su papá, Julio César Chávez, del entrenador Ignacio Beristáin y del preparador Ángel “Memo” Heredia, afirmó que la afición mexicana debe sentirse orgullosa de esta batalla, “se pidió por mucho tiempo y estamos a días”.

