“Canelo” y Chávez Jr. pactan apuesta millonaria para su pelea

*Saúl Álvarez reveló que apostó con su rival sinaloense el pago que cada uno ganará por el combate que sostendrán en Las Vegas.

COLIMANOTICIAS

Las Vegas.- La pelea entre los mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. ya empezó a calentarse, con el ingrediente extra de apostar la bolsa de pago que ganará cada quien por la pelea del 6 de mayo en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada.

Luego de dos días “tranquilos” en las conferencias de prensa en la Ciudad de México y Nueva York, los pugilistas estuvieron este miércoles en Miami para hacer promoción a su duelo.

La cadena “ESPN” reveló que durante el vuelo de Nueva York a Miami, “Canelo” Álvarez, muy seguro de ganar, les dijo que lanzó la oferta al sinaloense, misma que aceptó.

De hecho, le aposté su bolsa a que no me ganaba y que no me noqueba”, reveló el jalisciense.

Agregó que “aceptó, aceptó y enfrente de las cámaras y creo que nos dimos la mano de caballeros. Creo que, en Estados Unidos, cuando es algo de palabra, es oficial, así que ya está la apuesta… o se va con doble o se va sin nada”.

Chávez Jr., en declaraciones al mismo medio, aceptó la propuesta, aunque dejó en claro que tendrá que analizarlo bien, pues son diferentes bolsas, y se debe hacer de manera oficial, para que no existan problemas, pero “de que se va apostar algo, se va apostar”.

El “Hijo de la leyenda compartió que “si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pues no voy a tratar de agarrar cuatro veces la bolsa que él obtenga, que sea algo coherente. Creo que eso (de la apuesta) es lo de menos, la bolsa es lo de menos, creo que la pelea es lo más importante”.

Este día, en el programa de televisión “Despierta América”, el “Canelo” le dejó en claro a “Julito” que no vaya apostar al casino, porque “vas apostar conmigo. Yo voy a ganar cuatro veces más que tú, no importa”, y como caballeros sellaron lo dicho dándose la mano.

Este jueves se verán las caras en Houston, Texas, y el viernes en Los Ángeles, California, para cerrar con la semana de presentación oficial ante los medios, en una pelea llamativa, pero que acaba de agregar un ingrediente que dará mucho de qué hablar.

Con información de NOTIMEX

Comentarios

Comentarios