Cambios en el Ascenso: regresa el futbol a San Luis y se va de Tepic

*Enrique Bonilla anunció las modificaciones que se presentarán en el Ascenso MX de cara a la próxima temporada.

COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- De manera oficial, Enrique Bonilla anunció los cambios que se tendrán en el Ascenso MX de cara a la próxima temporada. El presidente del certamen, oficializó el regreso del Atlético de San Luis y el cambio de sede de Coras Tepic a Zacatepec, Morelos.

“Atlético San Luis, que estaba en tiempo de espera, se reincorpora con el nombre de Atlético de San Luis, bajo la administración de Juan Alberto Marrero Díaz. Coras de Tepic, deja la ciudad para irse en un cambio de nombre y sede a Zacatepec, llamado Atlético Zacatepec”, comentó.

El directivo, además dio detalles del próximo torneo, que se jugará con 17 equipos y arrancará el fin de semana del 21-22-23 de julio; el Clausura 2018 inicia el 5-6-7 de enero.

Por otro lado, El Club Tlaxcala, recién ascendido, no podrá disputar el Ascenso, dado que no cumple con requisitos y se le otorga una prórroga para cumplir con todo.

“Lo relevante que se trató hoy es que el Club Tlaxcala que ascendió de la segunda división, dado que no cumple con lo establecido en el reglamento de competencia, se le otorga la temporada 17-18 para que pueda cumplir todo, de no cumplirlo, no podrá participar en la temporada 18 -19 en el Ascenso MX”, concluyó.

Con información de FEMEXFUT

Comentarios

Comentarios