Buscará Peralta Sánchez se revise metodología para medir índices de inseguridad

Colima, Col.- El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, expresó que es inadecuada la metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública para medir los índices de inseguridad en la entidad.

Reconoció que Colima y Baja California encabezan la mala calificación en seguridad, pero en ambos casos, son los estados del país con la menor población en comparación con otras entidades.

“Independientemente del número de casos que de manera absoluta se registran en un estado en relación al número de casos absolutos que tiene otra entidad, en el momento en que se ‘indiza’ por población, el tener una población pequeña hace que la incidencia sea muy alta, al medirse por cada 100 mil habitantes”.

Aseguró que no está de acuerdo con la metodología, y no es algo que permita no solamente comparar, sino tener una percepción real de la problemática que se vive en cada entidad, en relación a la percepción o la problemática que se vive sobre el mismo tema en otra entidad federativa.

“Me parece que distorsiona las comparaciones y, simple y sencillamente, pedimos que se verifique una unidad estadística y una metodología distinta que permita hacer un análisis correcto al respecto”.

Llamó a generar conciencia a los medios de comunicación, transmitirle a la población la conciencia de que esta metodología no es y, por lo tanto, no permite hacer comparaciones adecuadas entre las entidades federativas.

Peralta Sánchez explicó que podría revisarse y presentar una propuesta alterna metodológica en el seno de la Conago o a través de institutos autónomos, como el Inegi, la cual genere correctamente la percepción y los comparativos a nivel nacional.

