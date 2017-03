Bolivia le pega 2-0 a Argentina en la eliminatoria de Conmebol

COLIMANOTICIAS

La Paz, Bol.- La Selección de Futbol de Bolivia le asestó un duro golpe a su similar de Argentina, al vencerlo 2-0, en partido de la fecha 14 de la eliminatoria de la Conmebol, rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Los goles de la victoria fueron obra de Juan Carlos Arce, al minuto 31, y de Marcelo Moreno, al 52. Con este resultado el caudro boliviano llegó a diez unidades, en tanto que la “albiceleste” se quedó con 22.

El golpe que significó la suspensión de cuatro partidos para Lionel Messi fue terrible para el representativo “albcieleste”, que ya arrastraba muchas críticas por el desempeño mostrado bajo el mando de Edgardo Bauza.

Las carencias en su desempeño fueron evidentes en este juego, en el cual, pese a ello, tuvieron la posibilidad de adelantarse en el marcador antes de la primera media hora de jugo.

Angel di María quedó mano a mano con Carlos Lampe, sin embargo, estrelló su remate en el cuerpo del gaurdameta, falla determinante en el rumbo del partido, ya que instantes después los de casa se adelantaron.

Juan Carlos Arce aprovechó la pésima marca de Facundo Roncaglia para conectar con la cabeza un balón largo que incrustó pegado al poste izquierdo que hizo inútil el lance Sergio Romero, al minuto 31.

El cuadro que dirige Edgardo Bauza buscó reaccionar para el segundo lapso, pero el cuadro boliviano no se lo permitió al aumentar su ventaja, al minuto 52.

Todo se originó en un balón largo por izquierda que Roncaglia no cortó, lo que aprovechó Jorge Flores para llegar hasta línea de fondo y enviar un centro a sgundo poste donde Marcelo Moreno controló con el pecho para fusilar a Romero.

Con más deseos que buen futbol la visita intentó acortar ya con Sergio Agüero y Marcos Acuña en la cancha, pero Luca Pratto no atinó a rematar un “buscapié” de Angel di María.

Bolivia ya no hizo daño al frente, pero fue suficiente con dos anotaciones para lograr un triunfo que ya no le sirve mucho, pero que complica en demasía el futuro de Argentina, pero sobre todo el futuro del “Patón ” Bauza al frente de la “albiceleste”, que no tendrá a Messi contra Uruguay, Brasil y Venezuela.

El arbitraje estuvo el colombiano Wilmar Roldán, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó hasta la banca a Mariano Andujar (39) y a Ever Banega (41) por la visita. Diego Wayar (77) vio cartón preventivo por los de casa.

Alineaciones:

Bolivia.- Carlos Lampe. Diego Bejarano, Edward Zenteno, Ronald Raldes, Jorge Flores, Pablo Escobar, Juan Carlos Arce (Leonel Justiniano, 73), Diego Wayar (Jhasmani Campos, 85), Raúl Castro, Alejandro Chumacero y Marcelo Moreno. DT. Mauricio Soria.

Argentina.– Sergio Romero, Facundo Roncaglia, Ramiro Funes Mori (Matías Caruzzo, 35), Mateo Musacchio, Marcos Rojo, Ever Banega, Enzo Pérez (Marcos Acuña, 70), Guido Pizarro, Angel Correa (Sergio Agüero, 56), Angel Di María y Lucas Pratto. DT. Edgardo Bauza.

