BENAVIDES, LA SAGACIDAD PARA HACER POLÍTICA

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Nadie puede quitarle méritos a la alcaldesa Gabriela Benavides para hacer uso magistral del arte para ponerse de acuerdo, ella comprende que los tiempos para la ciudadanía van más allá de siglas y colores, se requieren acuerdos y alianzas para sacar adelante los temas de la agenda, pero además de la sagacidad para establecer las prioridades de su gobierno.

Y es que Gaby tiene como máxima “no buscar pleitos ni enemigos, ni mucho menos adoptar a los enemigos de sus amigos o aliados”; ella mejor que nadie sabe que tres años pasan volando y en esto de la participación en política no hay tiempo para perderlo.

Ya lo hizo como secretaria del H. Ayuntamiento, ya lo demostró como regidora, ya lo acreditó como diputada y ahora como alcaldesa confirma que sus compromisos con la gente están muy por encima de las diferencias ideológicas de algunos que se han dado a la tarea de intentar dirigir los pasos de una mujer que no solo sabe hacer política, sino que está segura que las alianzas y los acuerdos con diferentes niveles de gobierno y las diferentes fuerzas políticas le permitirán alcanzar las metas del cumplimiento a la ciudadanía en el menor tiempo posible.

Entiende que el depositario del poder en el estado, Ignacio Peralta, es elemento clave para que se pongan en marcha proyectos en los que se benefician miles de manzanillenses y entiende también que requiere del apoyo de diputados locales y federales para solucionar temas que están en lista de pendientes de su agenda política.

Es así como se le ve a la alcaldesa trabajando en las entregas de obras de rehabilitación de calles en diferentes puntos del municipio, también atendiendo puntualmente las necesidades de los Miércoles Ciudadanos, pero además se ha preocupado Gabriela Benavides en el mismo tema que el gobernador Ignacio Peralta tiene como prioridad, me refiero amable lector, lectora, al apoyo continuo a la educación.

Ambos saben que es educando a las nuevas generaciones como edificaremos una mejor sociedad, también que son dos niveles de gobierno que se necesitan para trabajar en beneficio de la gente. Por eso van avanzando paso a paso en el mismo proyecto, apostando con todo a la herencia que realmente cambia la realidad social de un pueblo, esa que se da a través de la educación que reciben en aulas manzanillenses poco más de 38 mil alumnos de educación básica y miles más de educación media superior.

Benavides dio continuidad al exitoso programa de uniformes escolares que impulsó Virgilio Mendoza, pero no solo eso, trabaja coordinadamente con el diputado federal para que dentro de su margen de competencia, Manzanillo siga recibiendo beneficios que vienen desde San Lázaro. Aquí no importan partidos, no importan colores, aquí importa la gente y eso al final del día la ciudadanía no lo olvidará tan fácilmente.

Pero retornemos un poco a sus inicios, donde el ex director de Desarrollo Social, dos veces alcalde de Manzanillo y actual diputado federal por el Partido Verde, Virgilio Mendoza Amezcua, descubrió las cualidades en Gabriela Benavides para que paulatinamente fuera creciendo y ahora sea la que dirige las riendas de la alcaldía que más apoyos entrega a la gente en todo el estado.

Nadie puede omitir la mano de Mendoza en la carrera política de Benavides Cobos, nadie puede quitarle méritos a quien diseñó desde hace algunos años un esquema de gobiernos municipales más cercanos a la gente, Virgilio lo inició y Gabriela lo perfeccionó, y ahora ella a su vez ya está formando su propia cantera de hombres y mujeres que en determinado momento pudieran salir a dar batalla para lo que viene, ya sea en la parte operativa o como posibles candidatos.

Así que nadie se espante y que nadie se desgarre las vestiduras, la política consiste en ponerse de acuerdo y es aplaudible que cualquier nivel de gobierno y cualquier legislador o funcionario de alto nivel, comprendan que el elemento principal por lo que funcionan los gobiernos, los Congresos locales y las Cámaras de diputados y senadores es para y por la ciudadanía.



LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: Todo un éxito resultaron ser los desfiles conmemorativos del Centésimo Séptimo Aniversario de la Revolución Mexicana, en donde desfilaron el pasado viernes más de 2 mil 500 alumnos de preescolar y ayer lunes poco más de 2 mil 600 alumnos y cientos de maestros. Mi reconocimiento al trabajo mostrado en sus evoluciones. Mi agradecimiento al encargado de Despacho de la Secretaría de Educación, maestro Jaime Flores Merlo; al diputado federal Javier Pinto Torres y al regidor Martín Sánchez Valdivia por su contribución para la donación en conjunto de miles de botellas de agua que fueron repartidas durante los desfiles a los alumnos y maestros.

REMITO: Agradezco a Jesús y Benjamín por el exhaustivo trabajo del traslado, carga y descarga y distribución de las aguas para el desfile y a mis compañeras que participaron en los dos desfiles, Marcela, Socorro, Marisol, Marite e Iliana por regalarme su tiempo para repartir las aguas a lo más importante que tiene la Secretaría de Educación: Los alumnos.