Balean camioneta de dirigente municipal en Tecomán

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Durante la mañana de este miércoles, sujetos dispararon contra la camioneta del dirigente municipal del PRI en Tecomán, Alejandro Flores, además de dejar una cartulina con un mensaje que no iba dirigido a su persona; esto en la ciudad de Tecomán.

Según informes de las autoridades, el vehículo baleado, una camioneta SUV Ford Escape, se encontraba estacionado en la calle Ocampo, frente a la casa del dirigente político, en el centro de la ciudad de Tecomán.

Elementos policiales se trasladaron al lugar de los hechos donde confirmaron que el vehículo presentaba dos disparos: uno en la puerta trasera del lado derecha y otro más sobre el guardafangos de la rueda trasera derecha.

Junto al vehículo fue localizado un mensaje que no iba dirigido hacia su persona, aseguró el propio dirigente del PRI Tecomán, Alejandro Flores, en entrevista tras el hecho.

“Es un atentado en contra de mi propiedad, (…) ese vehículo lo utiliza mi esposa y mis hijas. Creo que es alguna cuestión de índole político que de otra naturaleza”, aseguró.

Señaló que este atentado no estaría relacionado con el crimen organizado sino con ‘la política’, “he estado haciendo algunas denuncias en contra de algunas situaciones anómalas que se ven en el municipio. No creemos que se atrevan a hacerlo por las denuncias”, aunque no aseguró que ésta sea la causa.

Sobre el mensaje dejado junto al vehículo, mencionó que estaba dirigido a su hermano, Omar Flores, quien también es funcionario del Ayuntamiento de Tecomán.

Asimismo, detalló que los disparos se habrían registrado alrededor de las 2:40 de la madrugada de este día, siendo vecinos quienes señalaron haber escuchado las detonaciones, pero fue hasta las 10 de la mañana que se percataron de los impactos de bala y del mensaje dejado junto al vehículo.

Autoridades continúan las investigaciones para determinar el calibre del arma utilizada y la identidad o características del o los probables responsables, aunque no se tienen datos al respecto.

