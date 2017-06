¡Ay Colima, no te rajes!

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

AHORA TODOS SON PRECURSORES DE LA AVG: no cabe duda que ahora resulta que todos son los precursores de que se haya logrado emitir la Alerta de Violencia de Género (AVG) y es que revisando en diversas empresas e instituciones, en su gran porcentaje hay que decirlo, jamás se ha tenido una visita de cortesía por parte de los activistas PROMUJER, en los lugares en donde la mujer puede estar siendo sometida a las diferentes modalidades de violencia, para capacitarlas y por qué no, de pasada brindar asesoría jurídica. Hospitales, Agencias del Ministerio Público, empresas, negocios e incluso a nivel de calle, a nadie de los personajes que comparten el pan y la sal en la mesa del AVG, se les ha visto hablando con las mujeres violentadas. De las acaecidas mejor ni hablamos, sin con las mujeres que aún viven para contarla, no se ha avanzado mucho sobre el tema porque esperan soluciones de varita mágica, que incierto es el panorama para quienes por feminicidio u homicidio perdieron la vida, lo es peor para sus familias y los huérfanos. Se requiere más que desgarrarse las vestiduras en pro de la mujer, un buen comienzo sería evitar lanzar mensajes que buscan la autoadulación. ¡Hay un campo fértil a donde volteen, sólo faltan sembradores! Es decir, menos plática y más acción.

ALZA EN LA TARIFA DE TRANSPORTE URBANO: como baldazo de agua fría en un día de cortes de agua potable, les cayó a los manzanillenses la noticia de que el pasaje les costaría dos pesos más. Y es que no somos exagerados, pero si pagas una cantidad de 9 pesos por pasaje, no esperas subirte a un avión, pero si por lo menos una unidad limpia, con un chofer uniformado, que sea cortés, que cumpla con el itinerario, respete las paradas autorizadas y los descuentos. Aparte de que las unidades se encuentren en excelentes condiciones. Pues hasta esta bella zona costera vino Gisela Méndez para transmitir su mensaje. Prometió un nuevo sistema de transporte urbano con choferes que cuenten con salario y prestaciones, además de estar bien capacitados y lo mejor, choferes para quienes lo más importante sea el usuario. Realidad o Ficción estará la ciudadanía atenta para evaluar si el incremento de dos pesos, paulatinamente mejora el servicio de transporte. Dijo Gisela Méndez, que no aspira a estar en las boletas electorales, que sólo quiere dar resultados; eso le da un voto de confianza, veremos al tiempo si dejaremos de ver jugar carreritas a los choferes sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid y las avenidas Elías Zamora Verduzco, Manzanillo y De las Rosas. También esperemos no subirnos a una unidad semidesmantelada y no ser víctimas del salvajismo minibusero.

MANZANILLO FUERA DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: irrisorio resultó que se le olvidara a la Secretaría de Gobernación incluir al municipio más importante del estado y en el que las dinámicas de población ponen en grave riesgo a las mujeres. Me refiero a Manzanillo, pues de acuerdo con la alerta emitida, las autoridades federales no consideraron que en este municipio, que es la tierra en donde el motor económico de las familias en su mayoría son mujeres gracias a que sobreabundan los omisores de cuidados, las féminas no solo tenga que hacerse cargo de ser sostén familiar, sino que según las estadísticas, aquí la vida es color de rosa, no naranja. Y se preguntará por qué insistir en que manzanillo forme parte de los municipios considerados para la emisión de dicha alerta, la respuesta es sencilla, “implica acciones muy puntuales, por ejemplo, detectar zonas de riesgo, establecer puntos de patrullaje, geolocalización de unidades urbanas, reactivación de la línea de ayuda 075 las 24 horas, coordinación entre el C4 y el número de emergencias 911, así como el capacitar y sensibilizar al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahora le pregunto a usted amable lector, lectora ¿Por qué hasta para acciones tan concretas como ésta Manzanillo sigue siendo el patito feo? Considero con todo respeto para organismos, instituciones y dependencias, que ya es el tiempo de hacer justicia para éste municipio, en el que de acuerdo con las denuncias en la mesa de violencia intrafamiliar, se requieren de acciones que garanticen por todos los medios existentes, que la mujer tenga una vida segura y libre de violencia; pero al parecer sigue la mirada en la capital y su zona conurbada.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: En la Casa de las Muñecas, en la que por cierto la infertilidad es la constante, están de manteles largos y en un banquete que pareciera de Año Nuevo. De tantos destapes ya no se sabe si es anuncio o celebración póstuma. Deben gozar de muchos recursos para celebrar con finas botellas y degustar los placeres culinarios y humanos más exquisitos. Siempre sostendré mi dicho, acerca de que los derechos de las mujeres deben ser defendidos por las mujeres, incluido el derecho a la vida. No vaya a pasar lo que un 9 de marzo de 2016 coartó mi libertad de expresión, recuerdo bien lo que dije a la activista sin causa,- ¿Cuáles derechos defiendes?- Respondió ¡Todos! -A lo que dije: tú estás a favor del aborto y dices defender los derechos de la mujer y ¿qué pasaría si el feto es mujer, no estarías atentando contra mi género? Obviamente la muñeca activista era como las barbies y las bratz, sintética.

REMITO: un sector que sin duda alguna debe ser cuidado y subsidiado, es el de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes. La inclusión no es una opción, es un derecho. Existen dos personas que agreden a dicho sector, los inhumanos y los ignorantes. Que sea el amor, empatía, solidaridad, subsidiariedad, la constante que coadyuve a construir una verdadera inclusión en la vida social, académica y deportiva.

Comentarios

Comentarios