Autoridades de Tecomán reconocen labor de la policía municipal

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, reconoció la labor de los elementos policiacos, en particular a quienes cumplieron 15 y 20 años de servicio.

En el marco del Día del Policía de este 22 de diciembre, el edil mencionó que los elementos de la policía municipal son padres, madres y hermanos que a diario arriesgan su vida en su trabajo. “Hacen una labor de la cual me siento muy orgulloso, que sé que realizan su labor con devoción hacia los ciudadanos y hacia la gente de Tecomán, por eso el día de hoy reconozco a quien ha recibido este reconocimiento de 15 o 20 años de servicio que tal vez lo veamos como un simple cuadrito, pero en realidad es un reconocimiento bien ganado”.

Por su parte, José Isabel Vargas Romero, Director General de la Seguridad Pública, Vial y Protección Civil, agradeció al alcalde el apoyo a pesar de las circunstancias y dificultades que está pasando el municipio. “Queremos que sepa que el personal de esta dirección a mi cargo, nos esforzamos para regresar la tranquilidad y confianza de la sociedad de Tecomán”.

Vargas Romero destacó que cuando se unen fuerzas se logra un excelente equipo “y no hay ninguna meta que no podamos alcanzar, les agradezco porque ustedes son los mejores compañeros, nos hemos esforzado trabajando con todo nuestro empeño y me enorgullece decirles que hemos superado todas las expectativas, los felicito por su trabajo y por los aportes individuales que cada uno ha realizado, todos contribuimos y algunas veces nos hemos quedado laborando por más horas, pero el trabajo ha salido adelante he confiado plenamente en ustedes y les agradezco mucho porque no me han defraudado”.

