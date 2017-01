Atrae turismo a Tecomán la presencia del Chef Oropeza

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Dentro de los eventos de la Feria del Limón Tecomán 2017 se tuvo la presentación con éxito del Chef Oropeza, informó la presidenta del INFELETEC, Sonia López Verde, quien dijo que en los siguientes eventos de gastronomía tendrán el mismo éxito.

Luego de Terminar el evento, López Verde aseguró que es necesario que la Feria del Limón también pueda potenciar la gastronomía de la región “Es parte de la identidad de los tecomenses y estos eventos del Festival fueron estratégicamente pensados en eso, en dar a conocer que en el municipio tenemos lo mejor en cuanto a gastronomía y que se puede dar un repunte a la economía con lo que se tiene, la Feria del Limón quiere cumplir con ese objetivo, hacer notar a los tecomenses”.

Por su parte, el mismo Chef Alfredo Oropeza destacó que el equipo encargado del evento trabajó para que los asistentes pudieran disfrutar plenamente el paladar y probar lo que se está haciendo, “a mí me toca la parte divertida, y quise hacerlo de la mejor manera, tal y como me siento cuando vengo a Colima, esta vez en Tecomán, como en casa, así que cocinamos y todos se pudieron acercar a ver, me siento muy feliz de haber estado en este municipio”.

En su momento, el presidente municipal de Tecomán José Guadalupe García Negrete dijo sentirse satisfecho de su participación en el Festiva del Sabor, “es un gusto tenerlo en Tecomán, este tipo de eventos se pueden hacer porque el municipio tiene todo el potencial para destacar a nivel mundial por sus sabores y hay que dar a conocer este potencial, con esta ruta del sabor arrancamos con el pie derecho nuestro festejo anual”.

Destacar que en el Restaurante Doña Yoli, también estuvo la Chef Beverly Ramos, mientras que por la noche de domingo, el mixologo (Berman) Antonio Barroeta; para el próximo 27 y 28 de enero estará el Chef Darren Walsh y Patricia Alejo; además se realizara una cata de vino y cerveza en el hotel Araguate en el balneario de El Real.

