Asistirá alumna de la UdeC a Encuentro con Premios Nobel de Química, en Alemania

*Vanessa Arteaga representará a la Casa de Estudios en este evento que se realizará en Lindau, Alemania, del 25 al 30 de junio de este año, para lo cual compitió contra cuatro mil estudiantes de todo el mundo.

Colima, Col.- Vanessa Arteaga Sánchez, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, fue aceptada para participar en el Encuentro con los Premios Nobel de Química en Lindau, Alemania, que se realizará del 25 al 30 de junio de este año.

En entrevista, la joven dijo entusiasmada que espera “aprender muchísimo en este encuentro, pues viviré una experiencia inolvidable: impartirán cursos los mismos doctores e investigadores que han ganado el Premio Nobel de Química”.

El premio que ella ganó, dijo, incluye el pago de toda la estancia en el congreso, el alojamiento y la comida durante los cinco días. Los boletos de avión serán pagados por la Universidad de Colima.

Comentó que este evento se realiza para motivar a los jóvenes estudiantes en el ámbito de la investigación: “La estrategia es muy buena, es una gran motivación para nosotros como estudiantes conocer a gente tan importante, conversar y discutir con ellos sobre lo que nosotros esperamos de nuestro futuro; que nos den consejos e incluso lograr vínculos para realizar una estancia de investigación con los premios Nobel”.

Vanessa Arteaga agregó que durante el tiempo que falta para el encuentro estará reforzando sus conocimientos sobre Química para representar con orgullo a la Universidad de Colima en las mesas de discusión.

Señaló que el proceso de inscripción para el Encuentro con los Premios Nobel de Química se le dificultó debido a la cantidad de requisitos que pedían: “El proceso para participar fue laborioso”, enfatizó.

“Meses antes de que dieran los resultados, me había hecho a la idea de que no sería seleccionada porque sólo aceptarían a 400 personas de cuatro mil que estaban concursando. Me sentía desanimada porque mi currículo no es tan grande comparado con el de otros estudiantes a nivel internacional, y cuando me enteré de que sí fui aceptada, fue un sueño hecho realidad”, narró.

Además, invitó a los alumnos a que se animen a participar en las convocatorias que se les presenten.

Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Ana Lilia Peraza señaló que en el plantel “hay una gran cantidad de talentos increíbles y no a todos tienen la oportunidad de apoyarlos”.

Cuando llegó la convocatoria para participar en el Encuentro con los Premios Nobel de Química en Lindau, Alemania, comentó, debieron decidir qué estudiante se podía elegir: “Tendría que ser un estudiante que no tuviera miedo, que hablara perfectamente inglés, que fuera entusiasta, trabajador y propositivo”.

“Me llevó más de una semana buscar quién de los 500 estudiantes de la Facultad podría cumplir con esto. Y viendo las distintas características, me acordé que Vanessa Arteaga ha respondido a los retos que se le han presentado en su etapa de estudiante, pues realizó un intercambio en Chile y le fue muy bien, y ha trabajado en Química orgánica desde el tercer semestre; eso significa que tiene una experiencia en laboratorios de investigación”, contó.

Agregó que Vanessa Arteaga tiene la particularidad, como Química bióloga, de encajar en varias áreas; además, dijo, “ella es el mejor promedio de toda la facultad, y no creo que nos vaya a defraudar por todo lo que ha hecho y cómo se ha desempeñado”.

Lilia Peraza manifestó que Vanessa tuvo que pasar una serie de pruebas como una entrevista con el Coordinador de Investigación Científica de la UdeC, Alfredo Aranda, totalmente en inglés; luego se hicieron las cartas de recomendación, y se reunió su currículum, que se envió con una carta de motivos escrita por ella.

Añadió que a pesar de ser la UdeC una universidad pequeña y de provincia en comparación con otras universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa, que deben tener casi 200 años en investigación, “Vanessa tiene ganas de aprender y eso es lo importante”.

Finalmente, agradeció al rector José Eduardo Hernández Nava por el apoyo para el traslado de la alumna; a la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, Genoveva Amador, y al coordinador de Investigación Científica, Alfredo Aranda, quienes apoyaron para que Vanessa Arteaga asista a este encuentro.

