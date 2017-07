Definen arranque de Liga Atlética Incode

*La temporada será de 6 fechas e iniciará el próximo sábado 7 de octubre en la pista de tartán de la Unidad Deportiva José Ma. Morelos.

Hipólito Arellano|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La temporada de la Liga Atlética será de 6 fechas, eso acordaron los diversos clubes que albergarán cada una de las etapas, y como siempre, el club que más primeros lugares obtenga será el ganador de esta edición de la Liga Atlética Incode.

La actividad de la liga iniciará el 7 de octubre en la Unidad Deportiva José Ma. Morelos, y el organizador será el Club Atlético Inglés. La segunda etapa está contemplada efectuarse el 28 de octubre y la sede podría ser Minatitlán o Manzanillo.

Para el mes de noviembre el responsable de la actividad será el Club Tiempos y Marcas en la unidad deportiva de Villa de Álvarez.

Se dio a conocer que el 9 diciembre el responsable sede de la etapa serán los integrantes del Club Venados de Tecomán. Las acciones se reanudan el 13 de enero y organiza Atletas Colima, en la unidad deportiva Morelos, y la final o sexta fecha de la Liga se realizará el 27 de enero y los organizadores serán los del Club Elite Estatal y el escenario la unidad deportiva norte del municipio iguanero.

Las categorías convocadas serán los siguientes: Primarias, Secundaria, además de las Sub 16 y Sub 18 y Sub 21, las categorías de Olimpiada Nacional serán divididas en Principiantes, Elite, Especial y Paralímpica.

Las inscripciones cerrarán tres días antes de cada etapa y no habrá bajas el día de la competencia, así como también lo que se reúna de las inscripciones se destinará a un fondo para apoyar a los atletas, de acuerdo a lo que marca la convocatoria y que fue aprobado por los clubes que tendrán participación en la Liga Atlética.

