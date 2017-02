Arranca la Copa en la Primera División Amateur

*Loros de la Universidad de Colima recibirá a San Joaquín al iniciar la Segunda Vuelta de la liga colimense.

COLIMANOTICIAS

Colima.- En arranque del Torneo de Copa, y la segunda vuelta en el de Liga (jornada 19) en el futbol Incode- Primera División Amateur, Loros de la Universidad de Colima serán anfitriones de San Joaquín, el encuentro será el domingo a las 10:00 de la mañana en el Estadio Universitario San Jorge.

El arranque de la jornada será desde el sábado a las 17:00 horas, Ixtlahuacán Vs. América de Coquimatlán en el campo de Ixtlahuacán. Y a las 19:00 horas, Proarqcol Comala recibirá al Deportivo Quesería en la Unidad Deportiva “Mary Villa Montero” de Comala.

Regresando a la actividad del domingo, cuatro juegos comenzarán a las 10:30 de la mañana: Barcelona recibirá al superlíder San Miguel en el campo del Instituto José Martí; Tepames Vs. Imperio en el campo de Tepames; Atlas San Marcos Vs. Citrojugo FC, en el campo de San Marcos, en Jalisco; y Halcones Vs. Piscila, en el campo “Elías de la Mora” de El Trapiche.

Dos iniciarán a las 11:00 horas: España Vs. Atlético Tecomán en el campo 1 de la Asociación de Futbol del Estado de Colima rumbo al Chical; y Sección 82 Vs. Suterm-Lo de Villa en el campo “Carlos Septién” de Quesería.

Cerrarán la jornada a las 12:00 horas, Santos Tonila Vs. San Jerónimo en el campo “Agustín Quevedo” de Tonila, Jalisco.

Comentarios

Comentarios