Arranca Caravana de Activación Física UdeC – 2017

*“La Caravana de la Activación Física es una buena oportunidad para todos los trabajadores universitarios de desarrollar estilos de vida saludable y tener una mejor calidad de vida”: Obdulia Robles, trabajadora universitaria.

Colima.- El pasado viernes tuvo su arranque del 2017 la Caravana de la Activación Física en el Edificio Administrativo y Financiero, con la participación de trabajadores de la Universidad de Colima, quienes al ritmo de la música y las dinámicas trabajaron con el maestro Joel Santana.

La caravana es parte del programa Reto por tu Salud, que coordina el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) de la Universidad de Colima, dirigido por Alicia López de Hernández.

En sintonía del ritmo y el compañerismo, se desarrolló la actividad, que tuvo una duración de aproximadamente una hora, en donde los asistentes convivieron y disfrutaron de una mañana muy activa.

“Para nosotros lo universitarios este es un excelente programa, pues algunos no tenemos tiempo de activarnos en otros horarios fuera de la oficina. En lo personal, a mí me gusta hacer ejercicio. Bailar y hacer algo diferente me quita mucho estrés, y creo que, entre más compañeros participemos, más nos beneficiaremos”, dijo Angélica Magaña Delgadillo, quien labora en la Dirección General de Servicios Administrativos de la UdeC.

Por su parte, Georgina Galván, también trabajadora de esta Casa de Estudios, dijo que ha participado activamente en la Caravana y la recomendó a todos los compañeros. Hizo énfasis en que, “además de ser una actividad que te brinda muchos beneficios, es gratuita y tenemos el privilegio de que esté a la mano, pues estamos en nuestra área de trabajo”.

Finalmente Obdulia Robles Toribio, quien participa activamente y con regularidad, dijo que para ella la Caravana de la Activación Física “es una buena oportunidad para todos los trabajadores universitarios de desarrollar estilos de vida saludable y tener una mejor calidad de vida. Estar en movimiento siempre nos dejará muy buen sabor de boca”.

“Yo invito a todos mis compañeros a que aprovechemos esta oportunidad que nos proporciona la Universidad de Colima, pues no se ve casi en ninguna institución este tipo de actividades, y si nos sumamos más, ésta se seguirá desarrollando todos los viernes”, finalizó.

