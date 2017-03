Apps que te ayudarán a bajar de peso

COLIMANOTICIAS

México.- Ya vienen las vacaciones y todos queremos ir a la playa. Aunque, después de las fiestas de fin de año, todos sentimos un poco de culpa por haber comido más de lo acostumbrado.

Hay tres aplicaciones para ayudarnos a perder el peso que ganamos en los últimos meses. A través de estas plataformas aprenderemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, contar calorías y sobre programas de entrenamiento.

Noom Coach

Como si se tratara de un dietista, Noom Coach es una aplicación que se centra en el cambio de hábitos y en los objetivos a largo plazo, en lugar del simple recuento de calorías. Tal y como ellos mismos aseguran en su presentación, su sistema de recompensas les diferencia de otras aplicaciones y es un estupendo reclamo para mantener la motivación hasta el final. Además de ofrecer consejos prácticos, Noom clasifica los alimentos por categorías de color y ofrece datos útiles sobre nutrición.

Plataformas: iOS y Android.

MyFitnessPal

Aunque la palabra fitness ya forma parte de su nombre, la aplicación MyFitnessPal está diseñada para aquellos que busquen perder peso, mantenerlo o mejorar su forma física mediante hábitos de vida saludables. Dice poseer la mayor base de datos de alimentos de todas las apps de fitness y 80 millones de usuarios lo avalan. Podrás contar calorías, escanear el código de barras de cada alimento para obtener su valor nutricional y acordarte de beber agua gracias a una discreta alarma. Ideal si inicias el trabajo de adelgazar.

Plataformas: iOS y Android.

Sweat with Kayla

Y de la mano de la archiconocida Kayla Itsines, la reina de los before & after de Instagram, llega Sweat with Kayla, una aplicación que alberga su famosa Bikini Body Guide, un programa de entrenamiento y nutrición de 12 semanas que podría ser descrito como “life changer”. Aunque los miembros de su comunidad dicen estar decepcionados por no haber encontrado nada nuevo en la app, su paso del papel al smartphone pone mucho más fácil su consecución para aquellos que nunca la hayan probado o adquirido.

Plataformas: iOS y Android.

Fuente: DINERO EN IMAGEN

Comentarios

Comentarios