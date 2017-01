App para conseguir selfies excelentes

COLIMANOTICIAS

México.- Meitu tiene algunas opciones que te harán ver rara, pero muy, muy divertida. Esta aplicación china es perfecta para tenerle en el Smartphone y poder lograr la mejor selfie a pesar de que estemos en el peor de nuestros días.

En Meitu encontraremos un menú con diversas opciones: Edit: Podrás seleccionar una fotografía de tu librería o tomarte una nueva y recortarla, ponerle filtros, stickers, texto, algún marco, etc.

Son ediciones básicas a la foto. Beautify: La foto que tú quieras podrás hacer que tu piel luzca mejor, adelgazar tu rostro, quitar acné, agrandar los ojos, quitar ojeras. Todo lo típico de algunas apps que ya habíamos visto en esta sección, solamente que aquí no te maquilla.

Hand-drawn: Esta es la parte Buena, con Hand-drawn podrás hacer que tu foto se vea como si fueras un anime, tiene 7 plantillas para que pruebes y la que más te guste las guardes y las subas a redes sociales para sacar de onda a tus amigos.

Auto Beauty: Esto no entiendo muy bien qué es, porque no está ni en español ni en inglés, pero parece una red social dentro de Meitu, muestra imágenes de diversas personas con algunos stickers que hay dentro de la app y etc.

Camera: Bueno, como su nombre lo dice, es la cámara, nada más que con esta puedes tener ya filtros y pasarlos para ver cuál te queda mejor, incluso hasta te puede retocar el rostro. Anuncio: El siguiente cuadrito es de anuncio, ya sea que sigues a la app en Instagram o para descargar otra app de la compañía.

Collage: Este está buenísimo porque ya que tengas tus fotos favoritas, podrás elegir hasta 9 y ponerlas en un marco que eligas y en la plantilla que más te gusta para que luzcan bien tus imágenes, hasta tienes la opción de que se hagan tipo póster con plantillas bastante bonitas. Anime Cam: Este también podrías ignorarlo porque es para que bajes una aplicación, pero la verdad con esta de Meitu tendrás bastantes horas de diversión.

