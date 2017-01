Aplicarán en municipio de Colima modelo para separar basura; quien no lo haga tendrá sanción: Imades

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Imades), lanzará en el municipio de Colima un modelo para la separación de residuos en el que se contempla que la sociedad haga su parte, en busca de un estado con “Basura Cero”.

En localidades de Comala, Cuauhtémoc, Armería, Ixtlahuacán y Minatitlán, se llevaron a cabo modelos piloto para determinar cuál estrategia sería mejor en el que la población separara la basura y esta fuera recogida por camiones recolectores.

La directora del Imades, Patricia Ruiz Montero, dio a conocer que iniciarán con la réplica de la implementación en algunas colonias. “El modelo que vamos a aplicar será por colonias, no será en toda la ciudad, algunas colonias sensibles, hay otras que de plano no, el primer paso es llevarle el proyecto a líderes, sumar a promotores a quienes se les asigna una manzana y su trabajo es visitar a la población para decirles qué día y horarios pueden sacar la basura separada”.

Mencionó que después se hace la primera prueba, se les manda información y posteriormente la recolección en la colonia, para saber cuántas personas entran en el esquema.

En caso de que no acaten indicaciones se les hace hasta una tercera visita para convencer y cuando empieza el programa, si no sacan los residuos como es, no se le recogerá la basura y se le deja en su puerta.

Aseguró que en caso de que continúen sin acatar la indicación se buscará por parte del ayuntamiento aplicar una sanción, la cual estará dentro del reglamento.

