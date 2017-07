Anuncian Segunda Campaña de Cirugía de Catarata

*Se beneficiarán 200 personas de todo el Estado, informa el alcalde Héctor Insúa García.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El alcalde de Colima Héctor Insúa García anunció la Segunda Campaña de Cirugía de Catarata, la cual dará la oportunidad a 200 personas de “volver a recuperar la vista”.

Sobre el particular, el presidente expuso que en esta campaña se estarán invirtiendo 4 millones de pesos, donde señaló que en esta campaña estarán participando la empresa privada Cinépolis, así como la Fundación Ale.

Hizo saber que la convocatoria se abrirá al público en general, es decir, a los ciudadanos de toda la entidad, por lo que invitó principalmente a las personas de escasos recursos para que se acerquen al DIF Municipal y puedan acceder a este beneficio.

El edil capitalino mencionó que no importa si no son ciudadanos o vecinos del municipio de Colima, no obstante solicitó difundir la campaña para poder llegar a todos los rincones, apuntó.

En ese sentido, hizo saber que los médicos que llevarán a cabo las operaciones están altamente capacitados, y que las cirugías estarán realizándose en el Instituto Estatal de Cancerología, a quien agradeció por su disposición.

Insúa García expuso que se tomarán en cuenta principalmente a las personas de escasos recursos, así como a los que iniciaron el proceso el año pasado, a quienes operaron un ojo y en esta segunda campaña lo harán con el otro.

Finalmente, dijo que las operaciones se realizarán del 18 al 21 de septiembre, y los interesados deben acudir a partir de este 3 de julio a las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en el Parque Hidalgo, o llamar al teléfono 33-040-48.

