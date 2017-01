Anuncia “Lupillo” García medidas de austeridad dentro del Ayuntamiento

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El presidente municipal José Guadalupe García Negrete, expresó que el ayuntamiento estará “apretándose más el cinturón” este 2017, sobre todo porque la situación lo exige así, esto al referirse al tema del aumento de la gasolina.

“La verdad que nos mete en aprietos porque tenemos todo un programa de gastos y ahorita con este tema del incremento tenemos que tomar medidas aún más austeras”, dijo.

García Negrete se dijo preocupado, pero recordó que los recortes en gastos se dieron desde el primer día de su administración. “Nosotros tuvimos que tomarlas desde un inicio, no tuvimos la oportunidad de darnos el lujo de estar con celulares para funcionarios, gasolina para funcionarios en carros particulares, la verdad que eso no existe aquí, no existen gastos de representación, eso no se nos da en esta administración”.

En cuanto a los gastos en combustible, recalcó que se está gastando alrededor de 1 millón 200 mil pesos mensuales, “anteriormente quiero decirte que traemos una historia de hasta 2 millones 500 mil pesos, nosotros le hemos ido bajando porque es necesario, tenemos que hacerlo, es una situación difícil porque no sólo reduciremos los litros, no el gasto, porque con el puro aumento que se dio en enero, estaremos gastando 180 mil pesos mensuales más”.

