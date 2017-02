Ante Cruz Azul no habrá más excusas, afirma “Cepillo” Peralta

*El delantero azulcrema menciona que el Clásico Joven lo tienen que ganar “sí o sí”.

México.- La derrota en el Clásico Nacional frente a Chivas dejó golpeado al plantel del América, reconoció el delantero Oribe Peralta, quien dijo, no obstante, que no es momento de rendirse. Espera que, ante el Cruz Azul, club al que le tienen tomada la medida, venga una reacción importante.

Es un partido que no podemos perder (Cruz Azul), tenemos que ganar, ya no hay más excusas. El siguiente partido es sí o sí”, comentó el Cepillo.

El delantero agregó que no entiende el porqué de la baja productividad de las Águilas en el torneo, por lo que debe existir un profundo análisis dentro del grupo. Dijo, a favor, que queda más de la mitad del torneo para recomponer y verse fuertes.

No hemos hablado con él La Volpe, hablamos entre nosotros, que no podemos quedarnos ahí. El partido lo perdimos, estamos tristes, estamos dolidos con la afición, pero no podemos hacer más para remediarlo, no queda más que seguir, levantar la cara y darle”, deseó.

LE VIENE SANCIÓN

El ingreso de Ricardo Antonio La Volpe al terreno de juego le puede acarrear una fuerte sanción, aunque dependerá de lo que haya redactado el árbitro Luis Enrique Santander en su cédula.

Según el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en su artículo 31, inciso M, se detalla que a los integrantes del cuerpo técnico que ingresen al terreno de juego sin previa autorización del árbitro pueden ser castigados de “uno a seis partidos de suspensión y multa de 18 a 450 UMAS (unidades de medida y actualización)”.

Por otra parte, se dio a conocer el precio de los boletos para el juego de las Águilas frente al Cruz Azul, con precios que van de 240 a 790 pesos. Este lunes inicia la venta para abonados y el miércoles será para el público general.

