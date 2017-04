América no juega a nada: Cuauhtémoc Blanco

Redacción|COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- Concreto y sin rodeos, Cuauhtémoc Blanco apareció para dar su opinión sobre la actualidad de América, equipo al que defendió durante diferentes etapas, del cual es aficionado confeso y el que hoy no le satisface en lo más mínimo su desempeño en la cancha. Y es que aunque las Águilas están cerca de una nueva Liguilla, para el ex jugador, los azulcremas tienen una carencia de personalidad palpable en su forma de jugar.

“Sinceramente, no sé si a La Volpe ya se la pasó, porque a mí se me hace un buen entrenador, aunque tuve diferencias con él, pero no es el América de antes. No sé si le falta personalidad al equipo, no se le ve sangre ni corazón. No juegan a nada. Aunque ganes 1-0, no puedes jugar de esa forma, tienes que atacar, si te meten tres tratas de meter cuatro”, explicó en entrevista con TDN.

Aunado a esto, Blanco fue claro al decir que las ausencias por lesiones no deben ser pretexto, incluso, señaló que, para él, hay elementos que tienen una baja de juego, por lo que sugirió una limpia en la plantilla.

“No hay que poner pretextos, porque los chavos tienen una gran oportunidad y la tienen que aprovechar. Hay jugadores que no están en su nivel. Cuando jugué mi partido de despedida con ellos, estaban a buen nivel. No sé si es el vestidor, si ya no quieren a La Volpe, a Peláez, solamente ellos saben, pero yo creo que América debe hacer una limpia y quedarse con jovencillos y traer cuatro o cinco jugadores buenos”, expuso.

Como un “desastre” calificó el Cuauh a lo que La Volpe ha trabajado en este Clausura 2017, al grado de sugerir que piense mejor sus palabras después de los partidos, o mejor, no diga nada. “No me gusta. Es un desastre. No sé qué le pasó. Es un excelente entrenador, veo sus declaraciones y pienso que se debería quedar callado mejor por cómo juegan. La Volpe tenía grandes equipos y los hacía jugar bonito. Hoy América no juega a nada”, recalcó.

Y finalmente, el hoy Alcalde de Cuernavaca, arremetió contra Ricardo Peláez, presidente deportivo de la institución americanista, al considerar que su ciclo se ha cumplido.

“La afición está enojada. Si yo fuera el dueño, sacaría a Peláez. A final de cuentas son ciclos; él hizo las contrataciones y trajo a los jugadores. Tú como entrenador, aunque tengas a un directivo, tienes que traer a tus jugadores, no promotores, no el presidente deportivo, el que se juega la chamba es el entrenador”, comentó.

Cabe mencionar que Blanco recordó la fractura de su relación con el mencionado directivo americanista y reveló que pese a tener la aceptación del dueño del equipo para jugar una temporada y retirarse con las Águilas, Peláez se lo impidió con el argumento de “evitar quitarle protagonismo al ‘Piojo’ Herrera”, lo que generó la molestia de Cuauhtémoc.

