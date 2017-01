Alza en los combustibles no debe repercutir en los alimentos

Redacción|COLIMANOTICIAS

Jaliscos.-El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Héctor Padilla Gutiérrez, pidió no caer en la especulación de que habrá un alza exagerada en el precio de los alimentos con el pretexto del llamado “gasolinazo”, pues no hay motivo de que encarezcan los productos ya que el costo de su transporte es realmente marginal si se le compara con los otros costos de producción.

“De ninguna manera se debe aceptar el argumento del alza al precio de las gasolinas y el diésel, en ese sentido debe subir el de los productos agropecuarios y pesqueros, esto es, de 15 a 18 por ciento” , dijo, por lo que pidió que en todo caso se denuncie a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

El titular de la AMSDA y de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) del Estado de Jalisco, consideró que los productos del campo sólo deben subir de 1 a 4 por ciento debido a que los combustibles sólo son una parte del proceso de producción y no debe ser, como quizás se pretenda, que se encarezcan en el mismo porcentaje que las gasolinas.

Héctor Padilla Gutiérrez sostuvo, al ser entrevistado, que la Canasta Básica de Alimentos no debe aumentar de la misma forma que los carburantes, lo que ejemplificó con la cosecha de maíz que se produjo antes del primero de enero pasado en que se dieron a conocer las nuevas tarifas de los combustibles, de ahí que no se justifique que haya un incremento considerable al precio del grano ni en sus derivados puesto que su transportación no lo es todo.

En lo que a Jalisco concierne, el funcionario adelantó que alrededor de 32 mil productores del sector obtendrán beneficios a través de estímulos fiscales para la gasolina y el diésel, a fin de que no se vea afectada la producción. De hecho, expresó, “La publicación en el Diario Oficial de la Federación es muy oportuna ya que se venía retrasando y había dudas de su refrendo, y va a poder mantener actividades productivas de alimentos o trabajos de campo y los relacionados con la pesca.

Es un refrendo que genera confianza, certidumbre y le da tranquilidad al productor en cuanto al impacto de incremento de precios”, manifestó.

Héctor Padilla Gutiérrez insistió en pedir a la población denunciar cualquier abuso relacionado con alzas exageradas de precios en los alimentos, sobre todo los de la Canasta Básica como las tortillas.

Comentarios

Comentarios