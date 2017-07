Algunos padres o madres incitan a sus hijos a probar bebidas embriagantes o estupefacientes: Cervantes

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al presidente estatal de los paterfamilias, Julio Cervantes Magaña, en algunos casos los mismos padres o madres de familia propician que menores experimenten con bebidas embriagantes o estupefacientes.

“En algunos casos hasta los mismos padres propician que se dé la experimentación, todos hemos visto al papá orgulloso porque el bebé, en vez de agarrar el biberón, toma la cerveza y le da el trago, y hasta se le aplaude. Así también algunos mandan a los niños o niñas por cerveza, o hacen que fumen incluso de las mismas sustancias que el padre consume. Empiezan a experimentar con el consentimiento del propio padre”.

Cervantes Magaña expresó que ello escapa a la esfera de competencia de la escuela y del mismo Estado.

“Sin embargo, se tiene que atender la problemática, porque el niño si trae una conducta de casa la va a reflejar en la escuela, y es donde va a haber consecuencias. Por lo tanto, la escuela estaría obligada para actuar en la atención y canalización de ese niño”.

De tal manera, refirió que en un momento dado se debe hacer un llamado y difusión entre los padres de familia para que tomen conciencia, en torno al riesgo tan grave que implica que un menor de edad empiece a ‘experimentar’. Lo que eleva en un gran porcentaje la posibilidad de que se genere una adicción.

Agregó que probablemente los papás o madres de familia no sean conscientes y crean que sólo es una monada del día, y no va a pasar de que se tome dos o tres cervezas, o de que se emborrache un día y no pase nada.

“El problema es que mientras más experimente una sustancia, el cuerpo genera más tolerancia y entonces para generar el mismo efecto de la primera vez, se ocupa elevar la dosis, de tal manera que lo que el efecto que provocó la primera cerveza, ya ocupa dos y luego tres, cuatro y después otro tipo de sustancias más duras que puede generar una adicción en un menor tiempo”.

Cervantes Magaña detalló que las sustancias como la pseudoefedrina, las que tienen que ver con drogas sintéticas, en ocasiones con un solo consumo se genera la dependencia y en algunos casos hasta consecuencias fatales.

Comentarios

Comentarios