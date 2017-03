Alejandro  Flores se deslinda de cualquier actividad ilícita y asegura que atentado en su contra tiene tinte político

*El dirigente priista recibió el respaldo de líderes de sectores, seccionales y del diputado local Santiago Chávez.

Luis Rosales Chávez

Tecomán, Col.- En conferencia de prensa y respaldado por líderes de sectores y del diputado local Santiago Chávez, el presidente del comité municipal del PRI, Alejandro Flores López, se deslindó de cualquier actividad ilícita y reafirmó lo dicho minutos después del ataque a balazos de la camioneta de su esposa, que el atentado y el mensaje amenazante “tienen tintes políticos”.

Flores López agradeció el respaldo invaluable de la militancia de su partido tras ser víctima de un atentado, pues la camioneta de su esposa recibió durante la madrugada del miércoles dos impactos de bala y colocaron un mensaje donde han pretendido ligarlo a actividades criminales “y también amenazan con atentar contra la integridad de mi hermano”.

“Su servidor Alejandro Flores, me deslindo tajantemente de cualquier actividad ilícita y acepto someterme al escrutinio público por parte de las autoridades competentes, pues en el trascurso de mi vida laboral, en los ámbitos públicos y privados, me he conducido siempre en el marco de la ley y no hay un sólo señalamiento indebido que puedan hacerme hacia mi persona y me desempeño”, señaló tras leer un documento.

Afirmó que es evidente que el móvil de tan cobarde acción “corresponde a una bajeza de carácter político y su falta de oficio los ha llevado a perder la cabeza, su intolerancia a las críticas no les dio para más que tratar de intimidarme en la manera más cobarde, afectando la integridad emocional de mi familia ante la amenaza latente de que una bala interrumpa nuestro hogar y cobre la vida de uno de nosotros. A pesar de lo delicado de esta situación no podemos permanecer callados pues nuestro silencio nos haría cómplices de quienes denigran la política tan visceralmente y han convertido en nuestro municipio en tierra de conquista valiéndose de la amenaza como medio para satisfacer sus locas ambiciones”, señaló.

El dirigente priista exhortó de manera respetuosa pero enérgica a las autoridades competentes para poner un freno de tan lamentable acto. “Ningún ciudadano tecomense merece tan lamentable trance y ver expuesta la integridad física y la vida misma de sus familias”.

Alejandro Flores mandó un mensaje a los autores intelectuales y a sus agresores de este hecho: “les digo, no daré un paso atrás pues mi trabajo y la lucha es justa y legitima, la construcción de un mejor Tecomán es tarea de todos y no puede verse frenada por aquellos que su intolerancia y camino sea la barbarie”.

Al ser cuestionado sobre si sus acusaciones iban en contra del alcalde Guadalupe García Negrete, el dirigente del PRI Municipal respondió “será la autoridad, me lo va a decir a quien le moleste de lo que hemos estado señalando es quien está actuando de esa manera, debe de ser la autoridad la que lo debe de decir, (pues) yo no me dedico a ninguna actividad ilícita”, reiteró.

