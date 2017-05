ALCALDES ANTE CONGRESO, POR SEGURIDAD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El Congreso del Estado solicitó la comparecencia de los presidentes municipales para que como responsables de la seguridad pública en sus municipios expliquen su problemática y la forma en que consideran resolverla o enfrentarla.

Pero para entrar al tema es necesario señalar que el repunte de la violencia en los últimos diez años en nuestro estado de Colima, es totalmente diferente al resto del país, pues los estudios de investigación según fuentes extraoficiales tanto federales como del estado, Colima tiene el primer lugar nacional actualmente por el alto número de homicidios ocurridos en relación al número de habitantes, y según dichos estudios, afirman, que este es el resultado de la escalada en las disputas entre sus organizaciones por el control del estado y la región, pero que sus líderes no están asentados en los municipios si no fuera del estado.

Las familias de guerrero y Michoacán que se vinieron en los últimos meses a trabajar a la entidad especialmente a Tecomán, Manzanillo y Armería, dan santo y seña de los verdaderos problemas que viven en muchos municipios de esas entidades, aseguran que no hay comparación, aquí hay más tranquilidad aseguran, pues estas familias vienen huyendo porque sus familiares fueron secuestrados, asesinados o amenazados, a una familia recién llegada informó que les quemaron su negocios y sus vehículos porque no pagaron piso, según ellos.

Pero gran parte del problema en esos municipios y estados según estas familias, fue por la colusión de la clase política municipal con los delincuentes por falta de formación profesional, corrupción o por temor, ya que algunos alcaldes se aliaron con los grupos delincuenciales para secuestrar, robar y extorsionar, lo que provocó mayor criminalidad en determinados municipios, situación que en el caso de nuestro estado no ocurre, al menos no se sabe que algún alcalde en nuestra entidad tenga nexos y que ponga así en gran peligro a los habitantes que representa, sin embargo allá por tal motivo más de 12 presidentes municipales de Guerrero y 14 de Michoacán les tienen sus expedientes de investigación sobre sus posibles nexos.

Pero el gran problema en Colima es otro, pues algunos alcaldes no asumen con la responsabilidad que se requiere el problema de la seguridad pública en su municipio y piensan que es asunto del gobernador y sin permitir a la policía local que se coordine, es más sus partidos golpean políticamente al ejecutivo estatal o al presidente del país y sus partidos están sin mover un solo dedo en favor de la seguridad pública, pues no vemos en que apoyan, por grilla culpan al gobierno del estado o al gobierno federal sin mencionar a sus propios alcaldes, y si el juego político es así de culpar a otros, pues la misma Ley Federal de la Delincuencia Organizada sustenta que los homicidios y acciones de la delincuencia organizada competen al gobierno federal, así entonces la PGR es la encargada conforme a la ley, de perseguir y encarcelar a los delincuentes de las organizaciones criminales, ¿entonces para que se preocupan tanto la administración estatal y los ayuntamientos?. Pero la responsabilidad es reciproca de Ayuntamientos, Gobierno Estatal y Gobierno Federal.

Por tal motivo el Congreso del Estado de Colima exhortó la comparecencia de los alcaldes, al parecer fue iniciativa del diputado Nicolás Contreras y sus compañeros independientes y los Comisionados de Seguridad del Congreso entre ellos Martha Meza y Octavio Tintos, esto porque los alcaldes son según el art. 115 constitucional son los primeros responsables no únicamente de la seguridad si no de varios servicios públicos, pero sabemos que no se trata de acusar y de culpar o sacarles los trapitos al sol, ojalá solo sirva para valorar cada caso, cada municipio, ver y analizar cómo se les puede ayudar, pero más aún convencer para integrarse a la mejor coordinación con los diferentes niveles de gobierno, pues quieran o no reconocer la diferencia de partidos o colores hacen en ocasiones más complejo esta coordinación con sentido común.

Por último aunque no lo crean, ha trascendido en los medios políticos que un solo municipio en todo el estado es el que no quiere coordinarse en materia de seguridad y tiene por cierto muchos problemas de robos, no tiene nexos con gente malosa, simplemente tiene mucho capricho personal y partidista, le falta sensibilidad y humanismo social, pero la mejor alternativa es caminar unidos juntos sobre todo en materia de seguridad, así gobiernos municipales, del estado y federal pueden pronto revertir el escenario.

Comentarios

Comentarios