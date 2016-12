Alcalde de Cuauhtémoc se manifiesta en el SAT contra gasolinazo

* El aumento en los combustible afectará a los productores agrícolas de los municipios de Colima, además explicó que la zona que representa es el más afectado de la entidad.

Ciudad de México .-El alcalde de Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godinez acudió a las oficinas centrales del SAT en la ciudad de México para manifestarse contra el gasolinazo.

En Colima son tres diferentes secciones para la asignación del costo en el combustible, donde al municipio de Cuauhtémoc de vocación agrícola se le establecieron los precios más altos a la magna, Premium y diesel.

Al respecto, el edil declaró que el aumento en los combustibles afectará a los productores agrícolas de los municipios de Colima, además explicó que la zona que representa es el más afectado de la entidad.

“Ya les hablé a los diputados federales, me dicen que no hay sesión porque están en receso y seguiré haciendo mis gestiones, es complicado pero espero que los legisladores de Acción Nacional y los ciudadanos evitemos el aumento”, señaló.

A su parecer, esta situación no sólo afectará al campo, sino también la economía de las familias mexicanas, por ello recordó que cuando se expuso la iniciativa sobre la Reforma Energética él votó en contra.

“Sabíamos lo que venía después en prejuicio del país, como alcalde me preocupa y estoy buscando poner mi granito de arena desde la ciudad de México, me quedaré a esperar que me atienda alguien de esta dependencia”, finalizó.

