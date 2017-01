AL DESNUDO

SIN BRÚJULA

Por: Édgar Rodríguez H.

Ninguna de sus manifestaciones les ha resultado a los diputados panistas del Congreso local cuando de mal informar a la población se trata, o en su caso encender focos rojos cuando hay proyectos de iniciativas que a la prostre se aprueban al interior del recinto legislativo. El argumento principal es que se atenta contra la economía de los colimenses, como sucede ahora con la nueva Ley de Movilidad aprobada el pasado viernes.

Antes, los panistas hablaron y mucho, sobre el cobro a un posible reemplazamiento para el presente año, que nunca se dio. Y sólo aquellos propietarios de vehículos, que ahora lo soliciten y quieran voluntariamente, podrán obtener sus placas con un nuevo diseño. Para el caso de quienes den de alta un vehículo por primera vez o durante 2017, si tendrán un costo como normalmente sucede en estos casos.

Desde su arribo al legislativo, primero como mayoría y ahora con tres diputados menos, los panistas no han logrado cuajar ninguna de sus pretensiones, y por el contrario, fueron perdiendo credibilidad con el paso de los días como resultado de las declaraciones simplista y sin argumentos de los diputados panistas.

Los legisladores azules perdieron la brújula, sus estrategias mediática se convirtieron en su peor enemigo, sobre todo en un contexto donde los ciudadanos requieren de gobernantes honestos, interesados en representarlos eficientemente, y no sólo que vean por sus intereses individuales y de partido. A los tribunos se les olvida que el buen juez empieza por su propia casa.

La última de los legisladores panistas se registró el pasado fin de semana, cuando mediante un comunicado, “se manifiestan en contra en contra de la Ley de Movilidad por considerar que ésta atenta contra la economía de los poseedores de automóviles, ya que el automóvil ha dejado de ser un artículo de lujo para convertirse en muchos casos en el medio de transporte y de vida de muchos Colimenses, además de que en el estado hay muchos vehículos de modelos antiguos que deberán hacer una gran inversión para poder cumplir con esta norma”.

Paralelamente, el gobierno del estado que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, fue tajante al señalar que los poseedores de un vehículo deberán pasar la verificación vehicular sin que devenguen un solo centavo, y la intensión es que los automotores cuenten con estándares anticontaminantes.

Colima es actualmente uno de los estados con mayor número de vehículos registrados, de ahí la importancia de tomar medidas preventivas que no le cuesten al ciudadano y por el contrario la beneficien. El PAN argumenta erróneamente y sin darse cuenta que “Colima por su ubicación geográfica los niveles de contaminación emitidos por vehículos automotores no son elevados, por lo que esta medida no debería aplicarse, (pero reconocen que) Colima tiene más contaminación por la zafra, el volcán, la actividad industrial y en el caso de Manzanillo por la minería y la termoeléctrica y para ello la autoridad no ha emitido normas”.

Pero más allá de los argumentos endebles, en lo que sí habría que poner énfasis, es las medidas a implementar por parte de la Secretaría de Movilidad para llevar a cabo la verificación; como ver que modelos de vehículos tendría que ceñirse a la medida, pero antes que esto en un ambiente de austeridad, deberá señalar cuál y cómo se compraría el equipo para poder brindar el servicio para evaluar los gases que emiten los automotores y con ello, dar cumplimiento a los convenios signados a nivel nacional, por otras entidades.

A menos durante el presente año, puede descartase la posibilidad de poner en vigencia la medida, (que como ya se dijo, no debe verse como un impuesto nuevo) sobre todo porque es un tema que incluye recursos humanos y económicos.

Se dice que…

*Un marcado contraste se registró este lunes cuando se llevó a cabo la toma de protesta (por un año más) a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), que encabeza Sergio Contreras Ochoa, evento en donde todos los agremiados mostraron unidad. Contrario a lo que sucedió con Cámara Nacional de la Industria de Transformación Colima, que ante las disputas internas de sus agremiados quedó reducida a puro membrete, luego de que con apenas 25 votos, Sean Osmin Hamud Ruíz, logró relegirse por un año más, (tristemente) sin la presencia del gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez., quien sí asistió y tomó protesta a la mesa directiva de Canirac.

*La seguridad en el estado, seguirá siendo tema en tanto no se reduzcan los índices de homicidios dolosos, para lo cual se requiere la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, algunos ayuntamientos están nadando de a muertito. ¿Por qué será?

