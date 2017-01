AL DESNUDO

MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Por: Édgar Rodríguez H.

Transcurrieron ya 17 días de que entrara en vigor el llamado gasolinazo, muchas y constante han sido las manifestaciones de rechazo en todos los estados de la República Mexicana ante lo que parece ser un hecho consumado y sin retorno. Frente a los hechos y sin esperar más tiempo, algunos gobernadores han tomado medidas para mitigar los efectos del incremento al precio de las gasolinas y el diésel, acciones que no resolverán el problema, ni compensan los incrementos desatados, y que como siempre, afectan al consumidor final, pero peor resultaría no hacer nada.

Ante la crisis económica derivada de los hidrocarburos, a los titulares de los ejecutivos estatales no les ha quedado de otra y de acuerdo a su propio contexto y situación financiera, han implementado medidas principalmente dirigidas a las clases más desprotegidas. Los gobiernos de la ciudad de México, de Jalisco, de Hidalgo, de Guanajuato y de Colima, entre otros, fueron de los primeros en establecer acciones que reflejan un compromiso con sus gobernados.

En el caso específico de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, presentó su decálogo de nuevas medidas de apoyo a los colimenses tras el alza del precio de los combustibles y refrendó 4 ya anunciadas. Asimismo informó que habrá plan de austeridad para 2017.

Al igual que las decisiones tomadas en otros estados, JIPS explicó que “, producto de la reunión que sostuvieron los integrantes de las comisiones unidades de Hacienda y Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se integraron grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que beneficien a los mexicanos, además de establecer el compromiso de encabezar gobiernos austeros y transparentes”.

En Colima ya existían algunas medidas que se mejoraron y otras se implementaron, pero también JIPS además propuso “reducir este año, al no ser electoral, en 50 por ciento el financiamiento público a partidos políticos y destinar esos recursos a programas sociales, así como generar descuentos en el pago de hologramas vehiculares, exenciones en pago de ISR, programa de financiamiento para adquirir calentadores solares y apoyos a productores, entre otras acciones”.

Es claro que las acciones que implementen los gobernadores, no lograrán compensar totalmente los efectos ocasionados por el gasolinazo, falso sería decir que sí, pero de alguna manera hay que reducirlos y enfocarlos en beneficio de los sectores más desprotegidos.

Importante también son las medidas de austeridad que adopten senadores, diputados federales o locales, así como cualquier gobierno local o municipal y organismos públicos desconcentrados, sin que ello demerite la calidad de los servicios que se brindan a la población.

Los ciudadanos ven con buenos ojos las acciones de sus gobernantes para amainar los efectos del gasolinazo. En este sentido resulta positivo que JIPS se haya comprometido a mantener su política de ahorro presupuestal e instruido al Secretario de Administración y Gestión Pública que actualice y publique este mismo mes (de enero) el Plan de Austeridad 2017, basado en lo hecho el año pasado pero incluyendo nuevas acciones, entre las que están, además de la disminución del 20 por ciento en combustible, suprimir telefonía celular para integrantes de su gabinete y reducción del 25 por ciento en gastos en comunicación social.

En su voluntad de seguir contribuyendo, JIPS no descartó que en un segundo paquete de medidas compensatorias en apoyo a los colimenses, se incluya la reducción de salarios de los integrantes de su gabinete. Ojalá, que los actores de los partidos políticos, del color que sea, se sumen a esta cruzada.

Se dice que…

*El pasado sábado, la ex alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc y actual secretaria de Desarrollo Social del Estado, Indira Vizcaíno Silva, cumplió la mayoría de edad (no la que representa por su juventud), sino los 30 años que requiere para ser gobernadora. En adelante, si continúa sumando capital político, la oriunda de Cuauhtémoc podría convertirse en un serio prospecto para el cargo que se le negó en la víspera del proceso electoral 2015. Durante su festejo, se pudo constatar que cuenta con el apoyo político no sólo del perredismo, sino también de una buena parte del priismo.

*Canacintra Colima, avizora nuevos vientos con el registro de la Planilla “Juntos por la Unidad” que encabeza Antonio Moreno Trujillo, para sustituir en el cargo a Sean Osmid Hamud, quien sabiamente ha reconocido que es buena la renovación anual de los dirigentes. “Pues “es sano hacerlo así, porque uno se puede atarantar, puede uno hacer muchas tarugadas y no hay necesidad de que te quedes más tiempo”.

*Durante su periodo, el actual dirigente de Canacintra Colima Sean Osmid Hamud ha muchas tarugadas y ha quedado a deber mucho en materia de transparencia, el aferrarse al hueso le podría traer más problemas que beneficios. De otra forma, como él bien lo dice, se le podrían ir las cabras al monte y salir muy raspado.

