Airbnb lanzará nuevo servicio para competir con hoteles elegantes

México.- Airbnb Inc. está próximo a lanzar un nuevo servicio que conectará a los posibles huéspedes con casas y apartamentos de calidad “premium” garantizada para alquilar.

El nuevo producto de la empresa online para publicar y reservar habitaciones, busca atraer a los viajeros dispuestos a pagar precios más altos que todavía no han utilizado Airbnb debido a que prefieren las comodidades que ofrecen los hoteles elegantes, dijeron a Bloomberg tres personas con conocimiento del proyecto.

El servicio, que se prevé lanzar esta semana como prueba piloto con un selecto grupo de anfitriones, enviará inspectores de Airbnb a la casa de éstos para asegurarse de que cumplen con una lista de normas de calidad fijadas por la compañía.

Algunos de los requisitos serían cumplir con elementos que van desde ropa de cama nueva y combinada hasta toallas afelpadas y artículos de tocador como los que suele haber en los baños de los hoteles. También se verificará si las viviendas premium tienen electrodomésticos que funcionen y si el anfitrión se ha ocupado de abastecer la cocina de la casa de agua envasada y una selección de tés y cafés similar a la que ofrecen los hoteles. De aprobar la inspección, las viviendas seleccionadas podrán integrar la nueva sección premium del sitio web y las aplicaciones móviles de Airbnb.

Aunque la compañía desde siempre ha alentando a los anfitriones a comportarse más como hoteleros, esta es la primera vez que se reunirán las habitaciones premium en un producto diferenciado con inspecciones oficiales e incentivos para los participantes.

Por ahora, el servicio se conoce internamente como “Select”, pero las personas señalaron que todavía no se ha elegido un nombre oficial. Aunque Airbnb no accedió a efectuar declaraciones oficiales, fuentes anónimas cercanas a la compañía aseguraron que el servicio completo podría lanzarse a fines de 2017.

Ofrecer una selección premium de viviendas para alquilar podría ayudar a Airbnb a atraer a viajeros de más edad y más dinero, quienes dudan -hasta ahora- hacer reservas en la plataforma para compartir viviendas porque creen que es menos refinada que una habitación en un hotel de lujo. Esos usuarios ofrecen una fuente de ingresos nueva y potencialmente lucrativa a la startup de nueve años de antigüedad, que comenzó como un sitio web de “couch-surfing” o búsqueda de alojamiento gratuito para millennials que querían reducir costos.

Cabe destacar que “el negocio” de Airbnb es quedarse con un porcentaje del costo de cada reserva, por lo que un inventario más caro podría sostener el crecimiento de los ingresos y contribuir a justificar la valuación de US $31.000 millones de la compañía que no cotiza en bolsa. El nuevo programa podría afectar a operadores de cadenas hoteleras como Hilton Worldwide Holdings Inc. y Marriott International Inc. Estos han perdido a algunos clientes del segmento inferior del mercado por culpa de Airbnb y otros servicios para compartir viviendas, mientras que la mayoría de los huéspedes de negocios y de lujo continúan haciendo reservas en ellos.

