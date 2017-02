Agua de Colima no representa riesgo para la salud; aclara Protección de Riesgos Sanitarios

*Laboratorio con validez oficial así lo demostró. *Constantemente se realizan evaluaciones: Ricardo Jiménez.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Ricardo Jiménez Herrera, Comisionado Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, aclaró que el agua de Colima no representa ningún riesgo para la salud.

Con relación a una información que circula en donde se ha dicho lo contrario, explicó lo siguiente:

Del 07 de enero hasta el 9 de diciembre de 2013, el Dr. Oliver Mendoza Cano, realizó un estudio en 8 municipios y 36 fuentes de abastecimiento de agua denominado: “Análisis de Componentes Principales Respecto a las Asociaciones de Metales Pesados en Pozos de Agua del Estado de Colima”.

En dicho estudio participó la Secretaría de Salud y Bienestar Social, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizando el muestreo del agua en las 36 fuentes de abastecimiento.

Las muestras fueron enviadas del 20 al 21 de mayo del 2013 por el Dr. Mendoza, al Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola Médica y Ambiental, el cual NO funge como tercero autorizado y cuyos resultados no tienen validez oficial, de acuerdo al Art. 401 Bis-2, que a la letra dice: “En el caso de los productos recogidos en procedimientos de muestreo o verificación, sólo los laboratorios autorizados o habilitados por la Secretaría para tal efecto, podrán determinar por medio de los análisis practicados, si tales productos reúnen o no sus especificaciones”.

En virtud de los resultados negativos, se le comentó al Dr. Mendoza que se asegurara de que éstos fueran confiables, para eso se le recomendó enviarlos a un Laboratorio Tercero Autorizado por la COFEPRIS.

De igual forma, la COFEPRIS solicitó a los Organismos Operadores de Agua de los municipios antes citados que realizaran el análisis de arsénico en un Laboratorio que funja como tercero autorizado, los cuales se enviaron al Laboratorio ABC, cuyos resultados fueron NO DETECTADO.

Estos resultados confirmaron que el agua de Colima no representa riesgo para la salud.

Además, el Sistema Federal Sanitario cuenta con un proyecto de Calidad Fisicoquímica del Agua, en el que se determinan los tres parámetros contaminantes en el agua: Flúor, Plomo y Arsénico y de acuerdo a los Mapas de Riesgos de la Comisión Nacional del Agua, nuestro estado NO se considera de riesgo por los contaminantes arriba señalados.

Bajo este contexto, se solicitará a los Organismos Operadores de Agua referidos, que realicen un análisis de los parámetros que se establecen en la Modificación a la NOM-127-SSA-1994, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

