Adolece Armería de agua y alumbrado público, denuncia regidor Omar López 

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- El regidor de extracción perredista Omar López Castillo admitió que la gente de este municipio está reclamando, y con justa razón, que las calles estén a oscuras y que el servicio de agua se otorgue de manera deficiente.

“Algo que la gente nos está reclamando es ver que las calles no estén iluminadas porque a partir de aquí se desprenden muchas consecuencias en cuanto a inseguridad, pues una calle oscura sigue siendo un peligro”, señaló.

López Castillo dijo que además, el servicio de agua es deficiente. “Sabemos que hay lugares donde todavía no llega o no sube el agua, la compañera regidora Anel Martínez proponía otro tipo de obras como tanques elevados que nos permitan abastecer a colonias de agua, que eso es lo que nos está pidiendo la población, y pues te das cuenta de que no se puede, que es un proyecto que no puede empotrarse en este POA y pues queda fuera esta propuesta”.

El regidor perredista lamentó que no les hayan tomado en cuenta a los regidores para programar las obras este año, “alumbrado y agua potable es lo que la gente está pidiendo, creo que es necesario, es básico, se planteó en el Cabildo esas necesidades, pero no hubo esa respuesta de la autoridad municipal, pues las obras ya están planteadas a quienes las avalan que es a nivel estatal o federal”, aclaró.

Comentarios

Comentarios