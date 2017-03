Admite regidor Francisco Mares que el reglamento de vialidad requiere modificaciones

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El recién aprobado reglamento de tránsito requiere nuevas modificaciones, toda vez que se está afectando a la ciudadanía en el costo de las multas viales; admitió el regidor Francisco Mares Belmonte, quien agregó que a pesar de que sí se registró una disminución en la cuestión de quejas por hechos de tránsito, algunos problemas de actitud aún persisten, al igual que las fallas en el tabulador de multas.

“Sabemos que llegó un nuevo director general y aún siguen prevaleciendo las malas conductas, tenemos incluso reportes de que algunos agentes han caído en la extorsión, que les piden dinero, que de pronto son muy estrictos, secos en el reglamento”.

Señaló que sí ha habido disminución en quejas y menos infracciones, “pero en la comisión de derechos humanos y seguridad, nos sigue preocupando la situación”.

Mencionó que muchas infracciones son porque la gente se estaciona cerca a las esquinas, y el tabulador marca una sanción muy costosa. Por lo tanto, los regidores ya están trabajando en hacer las reformas necesarias y reducirlas. “Es cuestión de formular el dictamen para la reforma y propuesta para que el tabulador pueda tener alguna disminución y, en ese sentido, estar cerca de la gente”.

A pesar de lo anterior, destacó que el fondo del problema sigue siendo la falta de cultura vial “porque de pronto por comodidad o facilidad, no acatamos las disposiciones; es cierto que de pronto los agentes se están pasando, no valoran la situación. Me tocó ver el caso de un taxista que estaba dejando a una persona con andadera y los agentes lo estaban apurando, sin cerciorarse de cuál es la realidad”.

Con estos argumentos, refirió que la reforma al reglamento de tránsito es necesaria y se dará seguimiento. “Hemos platicado con algunos transportistas para cerciorarnos y prácticamente de qué es lo que más tienen ellos”.

Destacar que el reglamento ya está vigente y, de acuerdo al regidor, no tiene lagunas, sino errores en los costos de algunas infracciones, aunque dijo que no es el mayor de los problemas. “Sí son elevados pero la aplicación y la actitud de los agentes es lo que más ha molestado”.

De cualquier forma, mencionó que Tecomán es un municipio con economía crítica y se tiene que considerar eso para que sean más bajas las infracciones y no le pegue tanto al bolsillo a la ciudadanía.

