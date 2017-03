Acusan a funcionarios del ISSSTE de nepotismo; “emplearon hasta a la mamá y hermanos”

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El responsable de Recursos Humanos del ISSSTE, Omar Castillo Galindo, y el secretario particular del Delegado, Josué Ceja, han incurrido en actos de corrupción y nepotismo al haber incluido laboralmente a familiares directos.

Así lo denunció Guillermo León Mejía, quien se desempeña como apoyo administrativo de Salud del ISSSTE.

Manifestó que a raíz de que denunció estos hechos, se le ha suspendido de la nómina, luego de que solicitó una licencia para ausentarse de su plaza de 15 días. “Tengo 34 años laborando en el instituto, en la quincena de 30 de enero ya no aparecí en nómina, me excluyeron de la nómina, me perjudica en mis percepciones económicas, giré un oficio a Recursos Humanos (…) le hice unos señalamientos, él ha incluido familiares directos, él ha caído en nepotismo y él lo acepta”.

Aseveró que el secretario particular del delegado, Oscar Josué Ceja, ha incluido familiares directos: “incluyó a su mamá y sus hermanos, eso también es nepotismo, situación que se ha mandado documentación al órgano interno de control y no han hecho su trabajo. No encuentran nada nunca. Pedí un permiso sin goce de sueldo, no estoy despedido, estoy fuera de nómina, es una represalia. En lugar de investigar, me mandó información, yo soy sindicalizado y no ha intervenido el sindicato. He acudido a solicitar entrevistas pero no he sido atendido por el delegado”.

“Estoy a punto de jubilarme, yo sospecho de Josué Ceja (porque) creyeron que iba a meter una licencia sin goce de sueldo por 6 meses y metieron a otra persona interina. Ahorita voy a solicitar información, y que iba a aparecer en la quincena 4, si no, voy a meter mi demanda ante la junta de conciliación”.

