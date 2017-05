Acuerdan Procurador y Federación de Abogados fortalecer y mejorar la justicia pronta y expedita

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Procurador de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar, se reunió con la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima, encabezada por Oswy Delgado Rodríguez, donde se acordó fortalecer y mejorar la justicia pronta y expedita; así como privilegiar la investigación más que la justificación de su omisión o tardanza.

Sobre el particular, el representante de este gremio señaló que el objetivo es impulsar la emisión en tiempos más breves de dictámenes de causa, a fin de agilizar la devolución de los vehículos y evitar la afectación en la economía de los propietarios.

De igual forma, capacitar a los Ministerios Públicos en otras disciplinas jurídicas para ampliar su gama de conocimientos y criterio que enriquezcan las líneas de investigación, y acotar los términos para el giro de oficios a dependencias dentro de los procedimientos, dar importancia y valor a los delitos en su totalidad, apertura para recibir todo tipo de denuncias ciudadanas, agilizar la resolución de las denuncias, respetar los derechos humanos del inculpado, así como mantenerlos comunicados de la forma establecida por ley.

Entre otros de los acuerdos fue priorizar el desarrollo humano y de trato en el personal, integración de personal en periciales para simplificación de tiempos en dictámenes relacionados con las denuncias y sobre todo sensibilidad, trato digno del personal de Procuración de Justicia, respetando la energía aplicada en algunos casos pero sin arbitrariedad y respetando la dignidad humana de los ciudadanos.

Ante estos planteamientos, reveló que el Procurador José Guadalupe Franco Escobar manifestó la disposición y voluntad de la organización en trabajar coordinadamente y en equipo con la dependencia, además de aceptar la invitación a la XLV Asamblea de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, encabezada por el Dr. José de Jesús Naveja Macías y que se efectuará los días 27, 28 y 29 de julio del año en curso.

El líder de los abogados hizo saber que el funcionario estatal manifestó que su principal prioridad es trabajar el tema de la actitud del personal en todo lo que implica, tras exponer su disposición de trabajar con la Federación de Abogados de manera articulada, coordinada, transparente, ética, basada en la filosofía de fortalecer el conocimiento, sensibilizar al personal y fomentar los valores.

Por ello, agradeció a los abogados que manifestaron sus inquietudes y propuestas, reconociendo que como Procuración de Justicia hay mucho trabajo por hacer, pero comentó que a su llegada como Procurador, hace aproximadamente dos meses, se encontró con un rezago de más de 38 mil asuntos, los cuales han logrado disminuir 6000 de ellos.

Franco Escobar dijo que el 80% de los delitos cometidos en Colima son por jóvenes menores de 24 años, además que tiene identificado que el consumo de drogas en jóvenes ha incrementado en un 300%.

No obstante, consideró que debe ser coparticipación de padres de familia, maestros, ciudadanos y gobierno.

De igual forma, el procurador les compartió que en lo que va del año no han existido denuncias por secuestro en el Estado de Colima, sin embargo, no descarta que pudieron haber existido y que los familiares, por temor, no las presentaron.

En ese sentido agregó también que la psicosis social en materia de inseguridad en el Estado versa en los altos índices de homicidios que en su mayoría son personas vinculadas con el crimen organizado.

