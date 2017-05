Abuso de agroquímicos en el campo causa que disminuya la producción de miel en Colima

*SAGARPA y SEDER muestran apatía para atender el problema, dice el apicultor Ulises Meneses.

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- Productores de miel en el Estado enfrentan, por un lado, el problema del abuso de agroquímicos en campos agrícolas y, por otro, la apatía de dependencias como SAGARPA y SEDER por atender este problema, denunció Ulises Meneses González apicultor del municipio de Armería y miembro de la Asociación Estatal de Apicultores.

Dijo que el problema es que cuesta cada vez reproducirla porque se está haciendo un uso indiscriminado de agroquímicos y pesticidas que están envenado los insectos polinizadores. “Por lo que le hago un exhorto a todos los diputados a legislar alguna ley que concientice a los agricultores en cuidar y disminuir el uso excesivo de agroquímicos”.

Explicó que si lo ven desde el lado político les sirve a los diputados locales porque el Estado de Colima es pequeño, en el cual se puede tomar como modelo a nivel nacional, ya que hay otros países como Chile y España que ya han legislado leyes para la disminución de estos agroquímicos y pesticidas.

“Sin embargo, en nuestro Estado no se ha hecho nada y como productores cada vez nos cuesta más trabajo reproducir las abejas, estamos perdiendo cada vez más el número de colmenas que tenemos. Por ejemplo, mi padre acaba de prestar el servicio de polinización a unos cultivos de pepino y de 50 colmenas que llevó recogió 32 acabadas y eso es porque se envenenan las abejas con el uso de pesticidas, el agricultor no tiene en realidad conciencia de cuidar incluso las horas de aplicar los agroquímicos, se debe de hacer una vinculación con el apicultor y deben de tomarnos en cuenta, ya que sin el servicio de polinización, la calidad de su fruto desmerece”, advirtió.

Ulises Meneses lamentó que la producción de miel en el Estado ha sido muy baja, “me tocó ver una nota que sacaba SAGARPA que decía que habían salido 400 toneladas en el Estado, pero en realidad siento que no llegamos ni a las 50. La producción de miel en el Estado es muy baja, nuestro ecosistema estatal ha estado muy cambiante en cuestión climatológica, no es la misma floración como se venía dando hace algunos años, cada vez es menos la cantidad de miel que se logra obtener y, por otro lado, vemos que se está comercializando mucho jarabe que se vende como miel y la gente desconoce cuál es una verdadera miel. Ya hemos pedido el apoyo de PROFECO y SSA para que inspeccione este tipo de productos, lo hacen una sola vez y ya no siguen inspeccionando”, reconoció.

Por último dijo que el litro de miel de costa debería de ser de 150 pesos y miel amarilla debe de andar en 170 pesos, “pero en realidad los precios andan muy bajos”, aclaró.

